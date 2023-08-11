中職》「台鋼高明、不懂樂天」 前全壘打王看世紀交易

王柏融（左）、林子偉。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕樂天桃猿以王柏融返台議約權與王溢正、翁瑋均、藍寅倫，換來台鋼雄鷹選秀狀元林子偉，身為前全壘打王、首位中職挑戰日職的打者，陳文賓直言，這筆交易台鋼相當高明，不懂為什麼樂天要這樣換。

2002年陳文賓以26轟奪中職全壘打王，隔年中信鯨透過球員交易，向大榮鷹換來捕手笹川隆，成為首位中職挑戰日職的打者，僅打1年，在一軍留下4打席就買單，2004年回歸中信鯨，現任屏東高中棒球隊教練。

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「台鋼面子與裡子都有了。」陳文賓認為，如果選秀台鋼沒選林子偉，場面就會弱掉、尷尬，指名林子偉當狀元郎，跨出第1步，接下來第2、3、4步其實台鋼早就想好了，要做什麼球團高層非常清楚。

陳文賓表示，職棒就是打經驗的，台鋼才剛成軍，需要更多有經驗的球員來帶領年輕選手，「一樣是投資1000萬，與其拿到1個林子偉，不如拿到3個有經驗的球員，1個老的帶5個年輕的，3個老的就能帶15個年輕的。」

陳文賓坦言，不清楚樂天球團想法，但他實在不懂為什麼要換來林子偉，「樂天不缺領袖級野手，他們有俊秀、小胖（林泓育）、林立、朱哥（朱育賢），樂天最缺的是投手，如果林子偉是強投，下半季能為球隊拿個3、4勝，我覺得就有交易的必要性。」

陳文賓認為，如果是25歲旅外強投，台鋼應該不會啟動交易，林子偉快30歲又是野手，台鋼就會有不同思維，若以票房考量，王柏融和林子偉都有吸票功力，不會差太多。

陳文賓指出，王溢正、王柏融曾旅日，在中職又有實績，藍寅倫拚勁十足，光站上去就是全隊榜樣，未來這3人都是很好的教練人選，「要知道，培養1個職棒教練是不容易的事耶，眼光放長遠，這3人除了戰力考量，之後退休也是很好的教練人才，放走我是覺得滿可惜的啦。」

陳文賓強調，林子偉當然是好選手，但並非「大支」而是安打型的打者，打、跑、守、傳各方面都平均，但沒有一項技能是滿分的，「他上過大聯盟，唯一滿分的是經驗值。」

王柏融旅日第5年，今年成為唯一還沒上過一軍的球季，明年王柏融可望加入台鋼行列，陳文賓掛保證，「大家看的是數據和片面的東西，但依我的經驗，柏融回到台灣，人、草、空氣、球迷都是他所熟悉的，大家講台語，那種親切感能讓他更自在地打球，回來絕對能找回過去身手。」

今年王柏融在二軍也打得掙扎，外界普遍不看好他回到中職能繳出頂級成績單，但陳文賓有不同的看法，「就我過去在日本打球的經驗，二軍投手落差很大，不是有球速沒控球，就是控球好但沒球速，再不然就是容易一局爆，就這3種，整體而言日職二軍投手水準不輸中職本土投手，柏融回來只需短暫適應，應該不是太大問題。」

回顧王柏融旅日生涯，陳文賓的評價是，「前3年全力以赴拚出好成績，後2年失利反而是他成長最多、心境轉換最大的時期」他解釋，王柏融赴日發展遇到很多挫折，但這都是學習的養分，返台至少還有5年的巔峰期，之後若轉任教練，過去在日本所學就能發揮作用。

陳文賓以林威助為例，「你看，威助在日職的經驗和資歷，後來回到台灣打球再轉教練，在中信兄弟多年亞軍之後，換上威助當總教練馬上就拿到總冠軍，甚至二連霸，這都是過去他在日本所累積的東西。」

陳文賓。（資料照，記者陳逸寬攝）

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