晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「台鋼高明、不懂樂天」 前全壘打王看世紀交易

2023/08/11 11:54

王柏融（左）、林子偉。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕樂天桃猿以王柏融返台議約權與王溢正、翁瑋均、藍寅倫，換來台鋼雄鷹選秀狀元林子偉，身為前全壘打王、首位中職挑戰日職的打者，陳文賓直言，這筆交易台鋼相當高明，不懂為什麼樂天要這樣換。

2002年陳文賓以26轟奪中職全壘打王，隔年中信鯨透過球員交易，向大榮鷹換來捕手笹川隆，成為首位中職挑戰日職的打者，僅打1年，在一軍留下4打席就買單，2004年回歸中信鯨，現任屏東高中棒球隊教練。

「台鋼面子與裡子都有了。」陳文賓認為，如果選秀台鋼沒選林子偉，場面就會弱掉、尷尬，指名林子偉當狀元郎，跨出第1步，接下來第2、3、4步其實台鋼早就想好了，要做什麼球團高層非常清楚。

陳文賓表示，職棒就是打經驗的，台鋼才剛成軍，需要更多有經驗的球員來帶領年輕選手，「一樣是投資1000萬，與其拿到1個林子偉，不如拿到3個有經驗的球員，1個老的帶5個年輕的，3個老的就能帶15個年輕的。」

陳文賓坦言，不清楚樂天球團想法，但他實在不懂為什麼要換來林子偉，「樂天不缺領袖級野手，他們有俊秀、小胖（林泓育）、林立、朱哥（朱育賢），樂天最缺的是投手，如果林子偉是強投，下半季能為球隊拿個3、4勝，我覺得就有交易的必要性。」

陳文賓認為，如果是25歲旅外強投，台鋼應該不會啟動交易，林子偉快30歲又是野手，台鋼就會有不同思維，若以票房考量，王柏融和林子偉都有吸票功力，不會差太多。

陳文賓指出，王溢正、王柏融曾旅日，在中職又有實績，藍寅倫拚勁十足，光站上去就是全隊榜樣，未來這3人都是很好的教練人選，「要知道，培養1個職棒教練是不容易的事耶，眼光放長遠，這3人除了戰力考量，之後退休也是很好的教練人才，放走我是覺得滿可惜的啦。」

陳文賓強調，林子偉當然是好選手，但並非「大支」而是安打型的打者，打、跑、守、傳各方面都平均，但沒有一項技能是滿分的，「他上過大聯盟，唯一滿分的是經驗值。」

王柏融旅日第5年，今年成為唯一還沒上過一軍的球季，明年王柏融可望加入台鋼行列，陳文賓掛保證，「大家看的是數據和片面的東西，但依我的經驗，柏融回到台灣，人、草、空氣、球迷都是他所熟悉的，大家講台語，那種親切感能讓他更自在地打球，回來絕對能找回過去身手。」

今年王柏融在二軍也打得掙扎，外界普遍不看好他回到中職能繳出頂級成績單，但陳文賓有不同的看法，「就我過去在日本打球的經驗，二軍投手落差很大，不是有球速沒控球，就是控球好但沒球速，再不然就是容易一局爆，就這3種，整體而言日職二軍投手水準不輸中職本土投手，柏融回來只需短暫適應，應該不是太大問題。」

回顧王柏融旅日生涯，陳文賓的評價是，「前3年全力以赴拚出好成績，後2年失利反而是他成長最多、心境轉換最大的時期」他解釋，王柏融赴日發展遇到很多挫折，但這都是學習的養分，返台至少還有5年的巔峰期，之後若轉任教練，過去在日本所學就能發揮作用。

陳文賓以林威助為例，「你看，威助在日職的經驗和資歷，後來回到台灣打球再轉教練，在中信兄弟多年亞軍之後，換上威助當總教練馬上就拿到總冠軍，甚至二連霸，這都是過去他在日本所累積的東西。」

陳文賓。（資料照，記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。