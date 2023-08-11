等一個好球 頂新和德邀民眾助偏鄉兒翻轉棒球夢

基金會捐贈球給花蓮新城國小棒球隊。（頂新和德文教基金會提供）

〔體育中心／綜合報導〕U12世界盃少棒錦標賽精采落幕，中華隊以優異成績拿下亞軍，隊員主力來自於花蓮縣基層學校少棒隊！東台灣是棒球發展重鎮，頂新和德文教基金會長期透過「接棒未來」公益計畫培育棒球人才，日前基金會捐贈味全龍棒球隊的練習用球給花蓮縣新城國小、花蓮縣化仁國中和台東體中，支持台灣少棒、青少棒和青棒三級棒球發展。

今年在U12世界盃比賽中打擊亮眼的外野手鄭奇恩來自花蓮縣新城國小，一度曾解散的新城國小棒球隊在2015年重新組隊後，近年屢在重要賽事闖出名聲，背後推手是台灣基層運動培育協會胡文偉，為了讓小球員們有穩定的成長環境，基金會除捐贈棒球隊練習球外，還提供協會經費讓棒球隊孩子參加課輔和改善住宿環境。

請繼續往下閱讀...

鄭奇恩今年畢業將就讀化仁國中，這裡也孕育出不少U18選手和國內外知名職棒球員。化仁棒球隊在位於山腳下的國福球場練球，球場一邊是車速快的馬路，後面則是雜草樹叢，每天打出場外的球多達30、40顆，為了避免球員因撿球受傷，球的遺失率很高。化仁國中棒球隊總教練陽東益說，球具設備耗損快速，一顆球若每天使用，3個月就要更換，有時棒球縫線脫落仍以膠帶包覆後繼續使用，因此很感激基金會提供味全龍職棒使用球。

台東體中是全台唯一的國立體育中學，也是奧亞運中華隊選手培育的搖籃，過去基金會曾捐贈棒球隊交通車，還邀請味全龍球隊帶著運動新科技設備進入校園，提供棒球選手多元訓練機會。台東體中校長陳明志表示，基金會對於基層棒球隊的回饋，台東體中棒球隊孩子都很知福惜福。

頂新和德文教基金會觀察到，許多偏鄉孩子內心有一個棒球夢，一個能翻轉人生的機會，因缺乏長期穩定的資源挹注，讓他們在通往夢想的路上遇到阻礙，邀請民眾用愛一起為他們加油。

線上捐款網址請點此

基金會捐贈球給花蓮化仁國中棒球隊。（頂新和德文教基金會提供）

基金會捐贈球給台東體中棒球隊。（頂新和德文教基金會提供）

花蓮新城國小棒球隊在海堤邊跑步練習。（頂新和德文教基金會提供）

棒球破損仍在使用。（頂新和德文教基金會提供）

花蓮化仁國中棒球隊加油儀式。（頂新和德文教基金會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法