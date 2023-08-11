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T1》6隊最快！高雄海神找齊4洋將 曾打過NBA雷霆的「冰水」加入

2023/08/11 12:18

瓊斯加盟高雄海神。（高雄海神提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕高雄海神今天宣布簽下洋將瓊斯（Perry Jones III），他曾效力PLG富邦勇士、T1聯盟台啤，而他的到來也宣告海神4位洋將到齊，將以完整陣容迎接新賽季，目標重返榮耀。

瓊斯曾效力NBA雷霆、發展聯盟愛荷華灰狼、風城公牛，及俄羅斯、土耳其等多國聯賽。他上季效力台啤英熊例行賽場均17.4分、7.7籃板、4.2助攻，在此前為勇士隊出賽2季共8場例行賽，場均15分、7.1籃板、3.1助攻。

211公分的瓊斯具備鋒線的協調性及切入能力，搭配柔順的外線手感，海神總教練喬伊斯指出，瓊斯三年NBA資歷將為球隊提供寶貴經驗，且他對亞洲球風十分熟稔。

喬伊斯歡迎瓊斯成為海神的一員，「他是具有三分投射能力的延伸4號，身高優勢亦可兼扛中鋒，能提升陣容深度，在戰術與調度靈活度都扮演重要的活棋，是挑戰冠軍不可或缺的球員。」

「我的目標就是幫助球隊挺進季後賽，抱回冠軍金盃。」對海神團隊球風及總教練的激情印象深刻的瓊斯，對於加入海神隊感到十分興奮。懂說「冰水」中文又愛喝，進而獲封該綽號的他表示，「相信我們團結一心就能幹大事，何況『冰水』與Aquas聽起來就很搭。」

T1新賽季預料將續用註冊4名洋將、每場登錄3人的賽制，而海神目前有庫薩斯、布銳克曼、艾倫，如今又有瓊斯，成為6隊之中先找齊4位洋將的隊伍。

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