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MLB》曾經的農場頭號新秀！白襪撿走前洋基大物

2023/08/11 13:53

賈西亞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基日前迎回火球男羅艾西加（Jonathan Loaisiga），因此將前大物右投賈西亞（Deivi Garcia）指定讓渡。根據大聯盟官網，白襪把賈西亞從讓渡名單中撿走，並將動完TJ手術的明星終結者罕德瑞克斯（Liam Hendriks）放入60天傷兵名單。

24歲的賈西亞於2015年被洋基從國際自由市場簽下，曾經為洋基農場頭號新秀的他，在2018年就來到2A並表現出色，但2019年升上3A後嚴重撞牆。隔年小聯盟因疫情停賽，賈西亞直接被拉上大聯盟開箱，6場先發防禦率為4.98，儘管22.6%三振率與4.1%保送率都值得讚賞，但6場先發狂挨6轟，且一旦讓打者上壘後就難以控制失分。

2021年由於洋基先發輪值健全，賈西亞在大聯盟僅投了8.1局，然而他在3A投90.2局的防禦率高達6.85，2022年也好不到哪，在2A與3A合計64局投球，防禦率6.89。今年他在3A的定位被轉到牛棚，成績依然不見起色，48局中保送率高達14.6%，防禦率5.67，控球成為賈西亞來到3A後的最大罩門，生涯在34投214局，保送率14.2%，防禦率6.52。

白襪本季擁有大聯盟第四差的戰績，此時挖走一位前頂級大物的操作不難理解。目前仍不清楚白襪會將賈西亞百在先發或後援，他本季在3A幾乎都在牛棚中渡過，也許對賈西亞來說，換個環境能夠找回昔日大物身手。

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