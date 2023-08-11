籃球》吳志鍇化身高砲塔單節3顆三分球 政大擊敗日本東海晉4強

吳志鍇。（資料照，三好體協提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕目標挑戰4連霸的政治大學，前往日本打WUBS世界大學籃球系列賽持續備戰新賽季，今天吳志鍇、宋昕澔出色發揮，聯手拿下24分，加上莫巴耶稱霸禁區有18分、12籃板，終場81：73擊敗日本東海大學，闖進4強。

WUBS世界大學籃球系列賽共有8支球隊參戰，包含政大、日本東海大學和白鷗大學、澳洲雪梨大學、南韓高麗大學、菲律賓雅典耀大學、美國瑞德福大學、印尼佩巴納斯學院。

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政大少了畢業的林彥廷、林勵，新賽季還有主控游艾喆坐鎮，而他在成都世大運結束後歸隊隨即加入球隊赴日參賽，他先發出賽33分鐘，拿6分、5籃板、4助攻，但也出現8次失誤，而本場比賽最大的亮點在2位大二生吳志鍇、宋昕澔。

195公分的吳志鍇改打3號位後化身政大「高砲塔」，他在日前結束的佛光盃5場比賽累積轟進21顆三分球，今天他對上日本東海大學時，第三節一人包辦3顆三分球，為政大穩住領先的關鍵，此仗他進帳11分，另抓下5籃板、2助攻。宋昕澔也轉型1號位發展，他今天有13分進帳，外帶7籃板、5抄截、2助攻。

兩位新生也獲得上場磨練機會，上季在能仁當一哥的林子皓有6分，南山主控徐得祈2分、2籃板。至於莫巴耶和另名外籍生波波卡輪流上陣，波波卡出賽不到9分鐘，有5分、6籃板。

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