WTT挑戰賽》師徒檔莊智淵、高承睿開紅盤 聯袂闖進男單16強

莊智淵擊退德國好手渥勒，晉級男單16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「師徒檔」莊智淵、高承睿今天上午在2023年WTT里約熱內盧挑戰賽都順利闖過首輪，挺進男單16強。

世界排名26的莊智淵寶刀未老，3:1（11:8、11:3、6:11、11:7）1擺平世界排名65的德國選手渥勒，寫下對戰3連勝，16強將遭遇世界排名59的日本好手及川瑞基，及川首輪以3:2爆冷扳倒南韓名將安宰賢。

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上週在利馬挑戰賽拿下亞軍的18歲小將高承睿，也有驚無險的以3:2（11:8、11:8、6:11、7:11、11:9）擊退今年三月在果阿挑戰賽曾擊敗世界球王樊振東的南韓新秀趙大成。

世界排名31的高承睿16強將再度對決兩屆奧運男單銅牌德國名將奧恰洛夫，世界排名10的奧恰洛夫，首輪費了一番功夫才以3:2艱苦解決英國的皮契福德。

女單方面，世界排名39的陳思羽以3:1收拾18歲的地主新秀高橋茱莉亞，16強將遭遇19歲的墨西哥小將阿瑟薇絲。

另一國泰女將李昱諄也以直落三解決巴西的渡邊蘿拉，次輪將面對世界排名41的巴西一姐高橋布魯娜。

世界排名15的鄭怡靜則以1:3敗給世界排名49的南韓女將李時溫；老將黃怡樺和南韓的李恩惠激5局後也以2:3落敗，無緣晉級16強。

女雙方面，世界排名第4的鄭怡靜/李昱諄，以3:2逆轉庫庫可娃/赫爾西，8強將對上上週利馬挑戰賽獲得亞軍的南韓組合崔孝珠/金娜英。

世界排名24的黃怡樺/陳思羽也以3:1力退法國組合露茲/帕瓦德，8強將遭遇世界排名第一的申裕斌/田志希。

男雙賽事，高承睿/彭王維在16強戰，以1:3遭世界排名第5的南韓組合李尚洙/趙大成逆轉。黃彥誠/廖振珽也以0:3不敵剛奪下利馬挑戰賽冠軍的日本新組合松島輝空/及川瑞基，雙雙無緣8強。

陳思羽解決巴西小將高橋茱莉亞，順利闖進女單16強。（取自WTT官網）

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