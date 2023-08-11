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MLB》美作家看好大谷再創歷史 日媒：連禁藥全壘打王也會被震撼！

2023/08/11 14:38

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使巨星大谷翔平昨天雙刀出擊對陣巨人，連兩年創下單季「10勝、40盜」紀錄，「投手大谷」投130.2局飆出165K；「打者翔平」累積40轟、16次盜壘，大聯盟寫手馬怪爾（Brent Maguire）也看好大谷翔平再度締造偉大紀錄。

前權威體育媒體《The Athletic》、現任大聯盟寫手的馬怪爾在推特上指出，「打者翔平」有望在球季結束時累積56轟與22次盜壘，「投手大谷」則能在182局內奪下230次三振。若計算bWAR值的話，大谷作為打者能貢獻高達7.7，投手也有4.9，整季能有望繳出合計12.6的bWAR值。

對此日媒《Full-Count》以「震撼到連邦茲（Barry Bonds）也會感到吃驚」為題撰文，並舉出兩位大聯盟名將的驚人數據。邦茲於2001年扛出單季史上最多的73轟，該季bWAR值為11.9，而1997年「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）投264局拿下21勝、狂飆292次三振，該季bWAR值為12.1。

《Full-Count》表示，大谷若能達成單季bWAR值12.6的偉大成就的話，更將超越大聯盟兩位代表性的重砲與強投，並期待大谷能持續震撼世人，繼續改寫歷史。

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