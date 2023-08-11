MLB》超外角壞球也能離譜揮空吞K 43億明星游擊慘遭調侃（影音）

巴耶茲。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕老虎今以3：0完封雙城，其中陣中明星游擊手巴耶茲（Javier Baez）面對一顆超離譜壞球揮棒落空遭三振，在網路上引發熱議。

當時比賽來到2局下，巴耶茲面對雙城先發投手前田健太前兩顆壞球都選掉，接著在2好2壞的情況下，雙城捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）將手套擺在離本壘板正中央還有一段距離的地方，前田投出一顆81.5英里的滑球，不料真的成功引誘巴耶茲出棒，讓他揮棒落空遭三振。

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這個離譜的揮棒落空馬上在網路上遭調侃，「棒球忍者」佛里曼（Rob Friedman）除了表示「我相信巴耶茲連牽制的球都會揮」之外，還馬上將知名饒舌歌手五角受邀為大都會開球的超離譜暴投畫面與巴耶茲今天的揮空合成一段影片，狠狠地調侃一番。

巴耶茲2022年開季前與老虎簽下6年1.4億美元（約新台幣43.4億）的合約，三振率過高是他一直以來的問題，今年略有好轉，今天賽前三振率22.7%，是生涯新低，不過他至今生涯10年吞了1201次三振、僅獲200次保送，仍是相當懸殊，自2017年以來的三振數更冠居全聯盟游擊手，在今天3打數吞2K後，打擊率0.223。

Javier Báez vs. 50 Cent pic.twitter.com/BJVhM2gKWh — Rob Friedman （@PitchingNinja） August 10, 2023

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