貝比魯斯聯盟少棒賽》台灣擊退韓國 5連勝晉級世界大賽4強

台灣擊敗韓國。（取自臺灣貝比魯斯聯盟臉書）

〔中央社〕貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽4強賽，貝比魯斯聯盟台灣國家代表隊今天再度出戰韓國隊，最終台灣小將以6比1擊敗韓國，奪下複賽第1場勝利，進入世界大賽4強。

此役由林承宏擔任先發投手，繳出完投6局失1分的表現，和隊友聯手拿到進入世界大賽4強的門票。台灣打線從第2局開始突破韓國投手球路，簡愷樂擊出內野滾地球，利用對手失誤上壘，陳柏笙擊出中間方向安打，將壘上有速度優勢的簡愷樂送回本壘，得到台灣隊的第1分。

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台灣隊在4、5局接連利用速度站上得點圈，此役簡愷樂與陳柏笙把握得點圈機會送回隊友，合力貢獻6分打點，再度擊退韓國拿下勝利。

預賽台灣隊5比0完封墨西哥，8比0完封加勒比海，12比0完封澳洲隊，3比2贏韓國，加上今天再度以6比1贏韓國，以5連勝進入世界大賽4強。

林承宏從小對美國大聯盟就很憧憬，這次進入代表隊到美國，看見不同國家的球風，他認為韓國隊最為難纏。林承宏表示：「韓國隊會跟你拚到最後，打者不會放棄，雖然今天投到比賽後段有點疲憊，但比賽當中發現韓國隊打者對於低角度的球掌握度不高，所以盡量壓低球路。」

下一場比賽將在台灣時間明天上午8時，台灣隊與日本隊進行國際組冠軍戰，獲勝的球隊將進入世界大賽最後冠軍戰。

貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽於8月4日至12日在美國密蘇里州舉行，台灣貝比魯斯聯盟在6月舉辦全國選拔賽，由宜蘭縣蓬萊國小獲得冠軍並擁有組訓權，選拔出來自全台4個縣市的15名小選手，組成台灣國家代表隊，其中13名是原鄉部落的孩子。

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