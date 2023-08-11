NFL》美足版大谷翔平？愛國者落選秀「二刀流」演出驚艷球迷（影音）

坎寧安。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NFL季前賽正式開打，由休士頓德州人與新英格蘭愛國者之戰揭開序幕，今年選秀榜眼、德州人大物四分衛斯特勞德（C.J. Stroud）迎來NFL初體驗，然而鎂光燈焦點卻都被愛國者落選新秀坎寧安（Malik Cunningham）搶去。

愛國者今推出扎佩（Bailey Zappe）擔任先發四分衛，他在上半場14傳12中，傳出79碼。進入下半場，愛國者換下扎佩，改由坎寧安擔任先發，值得一提的是，坎寧安在上半場打的是外接手。

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接任四分衛後的坎寧安表現出色，4傳3中推進34碼，在第四節還展現不俗腳程，5次跑陣拿下35碼，自己也跑出達陣，好表現技壓今天傳出抄截的榜眼斯特勞德。不過德州人在斯特勞德下場後交由米爾斯（Davis Mills）與基納姆（Case Keenum）接手，兩人聯手26傳18中，各有1次傳球達陣，幫助德州人以20：9擊敗愛國者。

即便上半場擔任外接手時沒有任何接球或推進碼數，但坎寧安的另類「二刀流」演出，讓美國網友戲稱他是NFL版的大谷翔平，還有球迷直呼，「看來瓊斯（Mac Jones）的工作不保了！」

24歲的坎寧安畢業於路易斯維爾大學，近年該校出產的四分衛，除了巴爾的摩烏鴉的L.傑克森（Lamar Jackson）外，並未引起NFL球團太多注意。坎寧安起初也不意外，他今年原本報名參加次級美足聯盟USFL選秀並中選，但最終還是決定挑戰NFL選秀，儘管落選，坎寧安還是被愛國者以落選秀身分簽下。

擁有敏捷腳程的坎寧安在選秀前希望以四分衛身分中選，不過美足生涯從沒打過外接手的他，竟主動告知球團願意嘗試改打外接手，而僅有愛國者願意在試訓會上讓他進行外接手特訓，最終愛國者也以落選秀將其簽下。

坎寧安於6月時接受NFL訪問表示，他深受愛國者大學長、明星外接手艾德曼（Julian Edelman）的故事所吸引，因為艾德曼原本也是四分衛，進入NFL後卻轉行成為外接手，沒想到從此闖出一片天。或許坎寧安較難以四分衛身分上場，但說不定改打外接手，能夠讓他在競爭激烈的NFL佔有一席之地。

艾德曼。（資料照，法新社）

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