NFL》美足版大谷翔平？愛國者落選秀「二刀流」演出驚艷球迷（影音）

坎寧安。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕NFL季前賽正式開打,由休士頓德州人與新英格蘭愛國者之戰揭開序幕,今年選秀榜眼、德州人大物四分衛斯特勞德(C.J. Stroud)迎來NFL初體驗,然而鎂光燈焦點卻都被愛國者落選新秀坎寧安(Malik Cunningham)搶去。

愛國者今推出扎佩(Bailey Zappe)擔任先發四分衛,他在上半場14傳12中,傳出79碼。進入下半場,愛國者換下扎佩,改由坎寧安擔任先發,值得一提的是,坎寧安在上半場打的是外接手。

接任四分衛後的坎寧安表現出色,4傳3中推進34碼,在第四節還展現不俗腳程,5次跑陣拿下35碼,自己也跑出達陣,好表現技壓今天傳出抄截的榜眼斯特勞德。不過德州人在斯特勞德下場後交由米爾斯(Davis Mills)與基納姆(Case Keenum)接手,兩人聯手26傳18中,各有1次傳球達陣,幫助德州人以20:9擊敗愛國者。

