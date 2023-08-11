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世大運武術》為台灣摘下1金、1銀 孫家閎瞄準亞運

2023/08/11 15:33

孫家閎（後排右4）、林明靜（後排左4）出席體育署運動賽事轉播記者會。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣武術好手孫家閎在今年成都世大運為台灣摘下1金、1銀，接下來將繼續在杭州亞運登場。今天他出席體育署的活動，提到接下來備戰亞運的重點，目標能站上頒獎台。

體育署已連續5年規劃「國內運動賽事錄影轉播及行銷宣導計畫」，藉由電視頻道、網路媒體以及體育署社群「動滋Sports」等平台，預定轉播35場、140小時的基層體育運動賽事，期盼透過轉播增加國內的運動收視人口，進而帶動國人對於各項運動發展之關注度，今天舉辦記者會，並邀請世大運武術國手孫家閎以及射箭女將林明靜出席。

孫家閎今年在世大運摘下太極拳金牌、太極劍銅牌，他說：「世大運有不錯成績，對於下個月亞運備戰是定心丸。因為疫情影響，已有幾年沒參與國際賽，這次的比賽帶給我很大信心。」

對於接下來備戰亞運，孫家閎認為，比賽強度會更高，且體能會是比較大的挑戰。由於一般國際賽都是一天打一組套路，但這次杭州亞運把太極劍、太極拳合併成一個項目，一天要打兩組。不過，孫家閎提到，上屆雅加達亞運他的脛骨受傷，加上感冒，讓他沒辦法有好的發揮，這次身體狀況還不錯，也希望可以在杭州拿下好成績。

今天同樣出席記者會的射箭複合弓女將林明靜，她在今年世大運進帳女雙、混雙銅牌，她認為，這次銅牌戰對於她未來比賽幫助很大，「因為銅牌戰已經沒有退路，必須要拿出最好的表現，這對我在之後進到決賽時，很有幫助，不會有太多緊張跟疑慮。」她笑稱，射箭雖然實力很重要，但有時候運氣也占了一部份，即便家裡信奉天主教，她也很常到廟裡求神拜佛，對於各種宗教都能接受。

林明靜在結束世大運後，接下來將參與泰國的射箭亞錦賽。

孫家閎（後排右4）、林明靜（後排左4）出席體育署運動賽事轉播記者會。（記者粘藐云攝）

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