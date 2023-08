MLB》這是好球？ 「春天哥」爆氣抗議 和藍鳥教頭一同被趕出場

藍鳥球星「春天哥」史普林格(中)今天不滿主審好球帶,當下和主審抗議。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕藍鳥球星「春天哥」史普林格(George Springer)今天不滿主審好球帶,當下爆氣和主審抗議,遭到驅逐出場。藍鳥總教練施奈德(John Schneider)也上場抗議,同樣被趕出場。藍鳥最後以3比4敗給守護者隊。施奈德賽後卻表示,自己當時對裁判所說的話,確實該被趕出場。

藍鳥隊7局上1出局攻占滿壘,當時藍鳥隊落後1分,史普林格在2好2壞時,守護者投手史蒂芬(Trevor Stephan)丟一顆偏低的96.1英里速球,主審雷哈克(Jeremie Rehak)卻拉弓三振,讓史普林格相當傻眼,離開打擊區後不斷對著主審碎念、還做出手勢表達不滿,最後遭到驅逐出場。

請繼續往下閱讀...

施奈德當下衝上場和主審抗議,也被趕出場,這是他本季第二次被驅逐出場。史普林格這時想上前再和主審爭論,被施奈德用身體架開。史普林格退場前不斷對著主審咆嘯。

藍鳥總教練施奈德(右)也上場抗議,同樣被趕出場。(法新社)



「我不喜歡他把George趕出場的方式。」施奈德說,「你正把我們最好的一名選手,棒球界最佳的一名球員給趕出場。當球員最終無法決定比賽結果時,總是很不幸的。」

施奈德認為史普林格應該要留在場上,但他認為自己被趕出場是合理的,「他所說的話不該被趕出場,而我說的則是該被趕出場。」

被道奇交易至守護者的「雷神」辛德加德(Noah Syndergaard),今天先發交出5.2局失1分的好投,摘得本季第2勝,這是他自4月30日(美國時間)之後,再度拿到勝投。辛德加德說,「每一天我嘗試變得更好一點,我絕對沒有達到自己想要的水準,但我想這裡的教練們把我引導到正確的方向。」

George Springer and manager John Schneider were ejected after this called strike three and they were LIVID pic.twitter.com/U5kUdc7zzv