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MLB》這是好球？ 「春天哥」爆氣抗議 和藍鳥教頭一同被趕出場

2023/08/11 16:44

藍鳥球星「春天哥」史普林格（中）今天不滿主審好球帶，當下和主審抗議。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥球星「春天哥」史普林格（George Springer）今天不滿主審好球帶，當下爆氣和主審抗議，遭到驅逐出場。藍鳥總教練施奈德（John Schneider）也上場抗議，同樣被趕出場。藍鳥最後以3比4敗給守護者隊。施奈德賽後卻表示，自己當時對裁判所說的話，確實該被趕出場。

藍鳥隊7局上1出局攻占滿壘，當時藍鳥隊落後1分，史普林格在2好2壞時，守護者投手史蒂芬（Trevor Stephan）丟一顆偏低的96.1英里速球，主審雷哈克（Jeremie Rehak）卻拉弓三振，讓史普林格相當傻眼，離開打擊區後不斷對著主審碎念、還做出手勢表達不滿，最後遭到驅逐出場。

施奈德當下衝上場和主審抗議，也被趕出場，這是他本季第二次被驅逐出場。史普林格這時想上前再和主審爭論，被施奈德用身體架開。史普林格退場前不斷對著主審咆嘯。

藍鳥總教練施奈德（右）也上場抗議，同樣被趕出場。（法新社）

「我不喜歡他把George趕出場的方式。」施奈德說，「你正把我們最好的一名選手，棒球界最佳的一名球員給趕出場。當球員最終無法決定比賽結果時，總是很不幸的。」

施奈德認為史普林格應該要留在場上，但他認為自己被趕出場是合理的，「他所說的話不該被趕出場，而我說的則是該被趕出場。」

被道奇交易至守護者的「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard），今天先發交出5.2局失1分的好投，摘得本季第2勝，這是他自4月30日（美國時間）之後，再度拿到勝投。辛德加德說，「每一天我嘗試變得更好一點，我絕對沒有達到自己想要的水準，但我想這裡的教練們把我引導到正確的方向。」

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