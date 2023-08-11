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MLB》「投手大谷」被打擊率全大聯盟最佳 日媒分析投球策略改變

2023/08/11 19:05

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日本球星大谷翔平昨天雙刀出擊，交出6局失1分好投，勇奪本季第10勝，大谷連續2年雙位數勝投和全壘打，創下大聯盟史上首見壯舉。日媒《日刊體育》分析，「投手大谷」和去年相比，今年又改變配球比例，並點出大谷本季四縫線速球被打擊率僅1成74，優於去年2成83的被打擊率。

《日刊體育》指出，大谷翔平去年使用前三多的球種，分別是橫掃滑球（37.4％）、四縫線速球（27.3％）、快速指叉球（11.9％）。

「投手大谷」今年使用的球種比率，前三多依序是橫掃滑球（35.1％）、四縫線速球（32.8％）、卡特球（16.1％），本季指叉球的使用比率降至6.2％。

「投手大谷」本季被打擊率1成85是全大聯盟最佳，《日刊體育》分析，最主要是大谷的速球。大谷去年的四縫線速球被打擊率為2成83，今年的四縫線速球被打擊率僅1成74。

大谷的四縫線速球，本季均速為96.9英里（約155.9公里），相比去年的97.3英里（約156.6公里），稍微下滑。大谷今年的四縫線速球轉速為2264轉，去年則是2217轉；其中，大谷今年的速球讓對手揮空率為28.5％，優於去年的20.3％。

大谷翔平。（資料照，歐新社）

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