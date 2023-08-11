女足世界盃》法國來勢洶洶看好拿下4強門票 澳洲結束本屆世界盃之旅

法國女足。（資料照，法新社）

比賽時間：08/12 15：00 〔8強賽〕法國vs澳洲​ 特約作者：布萊恩小宇

進行到8強淘汰賽階段，兩隊在上一場16強的比賽都踢出精采的比賽內容，法國以4：0輕取對手，而澳洲則以2：0拿下勝利，兩支球隊都分別讓對手沒進球，同時又能踢入2個以上的進球，表現可圈可點。

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對澳洲來說上一場比賽3次射正就拿下2個進球，射正轉換進球數的成功率極高，而需要注意的是，儘管在比賽中取得勝利，但內容卻是丹麥擁有較多的球權，這也代表澳洲在進攻進球後踢法趨近保守，對於澳洲在面臨落後的情況下，本屆唯一對上奈及利亞的比賽，就無力反攻，而在對上法國這種高強度的對手，不管是否領先，法國肯定是擁有較高比例的控球權，這種遭遇戰，從這屆世界盃看起來，澳洲確實是比較弱勢的。

反觀法國，從第一場的和局後，每場不但贏的精彩且漂亮，上一場更是靠著勒索默（Eugenie Le Sommer）梅開二度，拿下勝利，只能說第一場的和局現在看起來，對法國來說就是個轉捩點，不僅後面所有比賽贏的精彩，也讓法國球員繃緊神經面對，而這場在雙方實力有部分差距，儘管澳洲也並非弱隊，值得一提的是這是澳洲本屆第一次碰到強隊，場面發揮有待觀察，不過還是極度看好法國拿下勝利，距離世界盃4強門票僅差一步之遙，看好法國拿下比賽勝利。

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