晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

女足世界盃》法國來勢洶洶看好拿下4強門票 澳洲結束本屆世界盃之旅

2023/08/11 18:20

法國女足。（資料照，法新社）

比賽時間：08/12 15：00 〔8強賽〕法國vs澳洲​ 特約作者：布萊恩小宇

進行到8強淘汰賽階段，兩隊在上一場16強的比賽都踢出精采的比賽內容，法國以4：0輕取對手，而澳洲則以2：0拿下勝利，兩支球隊都分別讓對手沒進球，同時又能踢入2個以上的進球，表現可圈可點。

對澳洲來說上一場比賽3次射正就拿下2個進球，射正轉換進球數的成功率極高，而需要注意的是，儘管在比賽中取得勝利，但內容卻是丹麥擁有較多的球權，這也代表澳洲在進攻進球後踢法趨近保守，對於澳洲在面臨落後的情況下，本屆唯一對上奈及利亞的比賽，就無力反攻，而在對上法國這種高強度的對手，不管是否領先，法國肯定是擁有較高比例的控球權，這種遭遇戰，從這屆世界盃看起來，澳洲確實是比較弱勢的。

反觀法國，從第一場的和局後，每場不但贏的精彩且漂亮，上一場更是靠著勒索默（Eugenie Le Sommer）梅開二度，拿下勝利，只能說第一場的和局現在看起來，對法國來說就是個轉捩點，不僅後面所有比賽贏的精彩，也讓法國球員繃緊神經面對，而這場在雙方實力有部分差距，儘管澳洲也並非弱隊，值得一提的是這是澳洲本屆第一次碰到強隊，場面發揮有待觀察，不過還是極度看好法國拿下勝利，距離世界盃4強門票僅差一步之遙，看好法國拿下比賽勝利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。