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女足世界盃》美國女足死忠粉絲​​ 多到讓人驚訝

2023/08/11 18:28

美國女足。（資料照，法新社）

特約作者：羅伊

足球在美國有多受歡迎？女子足球在美國有幾多粉絲？假如今天仍然以為美國是「足球沙漠」，恐怕你在20年前已經跟時代脫節。

美國女足力爭世界盃3連霸，背後少不了球場上的「第12人」力量支援，當中就有女粉絲Jessica Malone。這名來自費城的女士已經第4次觀看世界盃，亦因足球賽事而踏足了19個國家，她說：「美國人有點自我中心，出席國際盛事接觸到世界不同地方的人，你會了解到更多不同文化，學習到更多新事物。」

1999年，Jessica首次進場觀看女足世界盃，之後也看了上屆女足世界盃，還有2018和2022年男足世界盃，「很多人知道我來自美國，也會大表驚奇，記得5年前獨自前往俄羅斯，我聽到很多有趣的問題，例如問我為何會看世界盃，哈哈！」

1998年男足世界盃，法國在決賽擊敗巴西封王，Jessica自此逐漸成為超級粉絲，「那時候，我同家人一起看球，賽事之後甚至把狗狗改名『Zizou』（法國球王席內丁．席丹Zinedine Zidane外號），愛上了足球25年。」

除了Jessica，美國女足應援團還有來自馬利蘭州的Moreland四口子家庭，這次是第3次出席世界盃，而來自德州的Adam亦攜同妻子和兩名女兒到場打氣，目睹國家隊在小組賽順利旗開得勝。

Adam其中一名女兒Cate，今年12歲，8年前開始踢球，至今已觀看過超過50場職業女子比賽，相信比大部份讀者還要多。一代人影響一代人，可想像，女足發展前景一片光明。

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