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馬拉松》曾文水庫馬拉松40年了 12/10開跑

2023/08/11 19:51

曾文水庫馬拉松是全台最老牌馬拉松比賽，今（2023 ）年12月10日將舉辦40週年賽事。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南年度壓軸賽事曾文水庫馬拉松賽，是全台最老牌馬拉松賽，今年迎接第40屆「同學會」，特別祭出全馬組總排名第1名獎金6萬元，將於12月10日在曾文水庫園區舉行，今（11）日起開始報名，廣邀各路好手齊聚台南「以跑會友」。

市長黃偉哲表示，今年是曾文水庫馬拉松40週年，賽事除新增馬拉松雙人接力組及專屬組合式完賽獎牌，其餘賽事組別也推出40週年限定旋轉式完賽獎牌，報名參賽的跑友若是符合年齡40歲（1983年生）或40年次或身分證尾數「40」其中1項，即加贈40週年曾文紀念毛巾衣1件，歡迎全國所有熱愛馬拉松跑友，共同來參加這場匯集山景、湖景，全國歷史最悠久的馬拉松40週年賽事。

曾文水庫馬拉松賽事比賽項目，分為全程馬拉松組（42.195公里）、挑戰組（21.3公里）、路跑組（12公里）、健康休閒組（3公里）及馬拉松雙人接力組（42.195公里）。

南市體育局長陳良乾說，今年為慶祝40週年，馬拉松組男女總排名前3名獎金都比去年分別提高1萬元，男、女總排名第1名獎金各6萬元，且報名參賽馬拉松組、挑戰組、路跑組及馬拉松雙人接力組的選手皆會獲得專屬曾文水庫馬拉松40週年帆布袋，今年亦持續提供北中南接駁車服務，歡迎全國民眾踴躍報名參加。

體育局表示，曾文水庫馬拉松今日至9月29日開放報名，邀請全國熱愛馬拉松的朋友一同參與這場湖光明媚山色動人的40週年賽事，相關活動詳情，可至https://reurl.cc/Q6bRGq查詢。

2023第40屆曾文水庫馬拉松比賽全馬組總排名獎金。（南市體育局提供）

2023曾文水庫馬拉松賽將於12月10日舉行，即日起開始報名至9月29日。（南市體育局提供）

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