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中職Live》詹子賢敲安追平比分！ 龍 3：3兄弟

2023/08/11 20:45

第六局（龍 3：3兄弟）

6上，味全打線三上三下。

6下，許基宏左外野落地安打，周思齊觸擊失敗出局，王政順二壘滾地球出局，高宇杰三振出局。

第五局（龍 3：3兄弟）

5上，一出局後，郭天信左外野落地安打，拿莫．伊漾中外野飛球出局，跑者盜壘失敗，挑戰後仍維持原判。

5下，江坤宇遭觸身球，王威晨右外野飛球出局，岳政華右外野落地安打，一三壘有人，詹子賢右外野落地安打，三壘跑者回來得分，張志豪二壘滾地球形成雙殺。

第四局（龍 3：2兄弟）

4上，兩出局後，林孝程一壘方向安打，跑者盜壘成功，蔣少宏左外野飛球出局。

4下，兄弟打線三上三下。

第三局（龍 3：2兄弟）

3上，拿莫．伊漾中間方向穿越安打，吉力吉撈．鞏冠游擊滾地球形成雙殺，劉基鴻界外飛球出局。

3下，岳政華右外野陽春砲，詹子賢三壘滾地球出局，張志豪三壘飛球出局，許基宏三振出局。

岳政華。（記者廖耀東攝）

第二局（龍 3：1兄弟）

2上，蔣少宏左中外野安打，張政禹二壘滾地球形成雙殺，郭天信左外野飛球出局。

2下，一出局後，王政順右外野陽春砲，高宇杰左外野飛球出局，江坤宇三游間穿越安打，王威晨三振出局。

王政順開轟。（記者廖耀東攝）

第一局（龍 3：0 兄弟）

1上，郭天信左外野二壘打， 拿莫．伊漾三壘滾地球出局，吉力吉撈．鞏冠中外野飛球出局，劉基鴻左外野安打，二壘跑者回來得分，李凱威中右外野二壘打，跑者回來得分，高孝儀一二壘間穿越安打，二壘跑者回來得分林孝程游擊滾地球出局。游擊滾地球出局。

1下，1出局後，岳政華一壘邊線二壘打，詹子賢投手滾地球出局，張志豪四壞保送，許基宏中外野飛球出局。

劉基鴻安打。（記者廖耀東攝）

李凱威安打。（記者廖耀東攝）

味全龍先發打序

1 郭天信 CF
2 拿莫．伊漾 1B
3 吉力吉撈．鞏冠 DH
4 劉基鴻 3B
5 李凱威 2B
6 高孝儀 RF
7 林孝程 LF
8 蔣少宏 C
9 張政禹 SS

先發投手：鋼龍

鋼龍。（記者廖耀東攝）。

中信兄弟先發打序

1 王威晨 3B
2 岳政華 CF
3 詹子賢 LF
4 張志豪 RF
5 許基宏 1B
6 周思齊 DH
7 王政順 2B
8 高宇杰 C
9 江坤宇 SS

先發投手：艾里歐

艾里歐。（記者廖耀東攝）

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