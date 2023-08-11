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田徑》亞運重點擺200、400接！「台灣最速男」楊俊瀚先到世錦賽試身手

2023/08/11 19:50

「台灣最速男」楊俊瀚積極訓練。（國訓中心提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「台灣最速男」楊俊瀚決定在杭州亞運將參賽重心擺在200公尺、400公尺接力，並藉由匈牙利布達佩斯世錦賽檢驗近期訓練成果。

楊俊瀚7月亞錦賽以20秒48奪銀牌，決賽、準決賽各拿到1293分、1183分積分，讓他在200公尺世界排名從原本148躍升至36名，成功進軍世錦賽，以及遞補拿到100公尺參賽門票，令他覺得很幸運。

教練易緯鎮認為，世錦賽原本預期能參加200公尺，亞錦賽回來後，訓練就開始強化200公尺的能力，「我覺得俊瀚能比世錦賽是好事，畢竟他是可以挑戰世界的選手，回來後也還有足夠時間可以備戰亞運。」

楊俊瀚上屆亞運參加100、200及400接三項，在200摘銀牌，當時以0.002秒屈居銀牌，讓他留下男兒淚，過了5年後他早就看開了，現在是更成熟的選手，屆時就是專注在自己，全力把最好的實力展現出來。

易緯鎮認為，亞運先保留100公尺參賽，重點擺在200及400接，「我有跟俊瀚聊過，100公尺要拿牌不是沒有機會，但難度會比較高，因此200公尺及接力是本屆亞運的重點項目。」

「台灣最速男」楊俊瀚積極訓練。（國訓中心提供）

「台灣最速男」楊俊瀚積極訓練。（國訓中心提供）

「台灣最速男」楊俊瀚積極訓練。（國訓中心提供）

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