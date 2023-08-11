晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》曾關鍵一轟秀經典甩棒 「包大人」和藍鳥簽一日合約光榮退休

2023/08/11 21:26

藍鳥球星包提斯塔。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥球團今天宣布，將在美國時間週五和前藍鳥球星包提斯塔（Jose Bautista）簽下一日合約，並在美國時間週六於主場羅傑斯中心（Rogers Centre）的比賽前，正式歡送這位藍鳥球星的退役。

現年42歲的包提斯塔效力藍鳥隊有10個賽季，生涯六度入選明星賽，並三度摘得銀棒獎。包提斯塔生涯為藍鳥隊出賽1235場，累積288轟是隊史第二多，平均打擊率為0.253，兩度摘得美聯全壘打王。包提斯塔在2010年擊出單季54轟仍是藍鳥隊史最多紀錄。

包提斯塔在藍鳥隊生涯最知名的場面，莫過於2015年季後賽美聯分區系列賽，當時藍鳥和遊騎兵鏖戰至美聯分區系列賽第5戰，包提斯塔在第7局擊出一發超前三分砲、還大秀霸氣甩棒，當時讓現場的藍鳥球迷為之瘋狂，全場嗨翻天，比賽還一度被迫中斷。藍鳥隊最後也成功挺進美聯冠軍賽。

包提斯塔在大聯盟生涯一共打拚15年，共出賽1798場，累積344轟、975分打點，平均打擊率2成47。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。