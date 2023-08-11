MLB》曾關鍵一轟秀經典甩棒 「包大人」和藍鳥簽一日合約光榮退休

藍鳥球星包提斯塔。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥球團今天宣布，將在美國時間週五和前藍鳥球星包提斯塔（Jose Bautista）簽下一日合約，並在美國時間週六於主場羅傑斯中心（Rogers Centre）的比賽前，正式歡送這位藍鳥球星的退役。

現年42歲的包提斯塔效力藍鳥隊有10個賽季，生涯六度入選明星賽，並三度摘得銀棒獎。包提斯塔生涯為藍鳥隊出賽1235場，累積288轟是隊史第二多，平均打擊率為0.253，兩度摘得美聯全壘打王。包提斯塔在2010年擊出單季54轟仍是藍鳥隊史最多紀錄。

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包提斯塔在藍鳥隊生涯最知名的場面，莫過於2015年季後賽美聯分區系列賽，當時藍鳥和遊騎兵鏖戰至美聯分區系列賽第5戰，包提斯塔在第7局擊出一發超前三分砲、還大秀霸氣甩棒，當時讓現場的藍鳥球迷為之瘋狂，全場嗨翻天，比賽還一度被迫中斷。藍鳥隊最後也成功挺進美聯冠軍賽。

包提斯塔在大聯盟生涯一共打拚15年，共出賽1798場，累積344轟、975分打點，平均打擊率2成47。

#JoeyBats will sign a one-day contract and retire a Toronto Blue Jay! pic.twitter.com/XrxGlHPZ1h — Toronto Blue Jays （@BlueJays） August 11, 2023

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