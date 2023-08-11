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田徑》飛入世錦賽！跳遠世界第3林昱堂要穩定中求成長

2023/08/11 19:54

今年男子跳遠世界排名第3名的林昱堂，16日飛往匈牙利布達佩斯世界錦標賽，迎來生涯首場世界級大賽，目前都在國訓中心積極備戰中。（國訓中心提供）

〔記者林岳甫／高雄報導〕今年男子跳遠世界排名高居第3名的林昱堂，16日將飛往匈牙利布達佩斯世界錦標賽，也是生涯第一次在世界舞台亮相，他希望努力把自己的成績維持在8公尺，證明自己不是曇花一現。

林昱堂在7月泰國亞錦賽決賽神來一跳，以8公尺40雙破大會紀錄及全國紀錄，率先取得世錦賽、巴黎奧運門票，目前更居世界排名第3。林昱堂認為，首要任務就是讓成績穩定，「穩定的成績大概就是生涯最佳再減20公分，所以大概就是要穩定在8公尺20附近。」

林昱堂亞錦賽摘金後，也變成杭州亞運的奪牌熱門，不過挑戰亞運前，林昱堂16日將先飛往匈牙利布達佩斯世錦賽，也是他生涯首次站上世界舞台。只是他5月在日本橫濱大獎賽有弄傷大腿，深知身體健康的重要，他說，「比賽來了就比，反正就下場好好跳，但絕對不要受傷，最重要的還是9月亞運。」

教練蔡易達希望藉由世錦賽讓林昱堂汲取更多經驗，畢竟他有本錢成為世界級選手，另外世錦賽會有資格賽、決賽，林昱堂過去鮮少比過資格賽，所以可以提前適應，畢竟亞運必須先通過資格賽考驗，才有決賽的機會。

台灣今年除了林昱堂達標取得世錦賽門票，楊俊瀚靠世界排名獲200公尺資格並遞補拿到100公尺參賽權，還有連三屆參賽的男子110公尺跨欄陳奎儒及馬拉松女將曹純玉。

今年男子跳遠世界排名第3名的林昱堂，16日飛往匈牙利布達佩斯世界錦標賽，迎來生涯首場世界級大賽，目前都在國訓中心積極備戰中。（國訓中心提供）

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