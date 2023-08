網球》照顧受傷對手卻輸球 暖心科薇托娃贏得各界尊敬

捷克老將科薇托娃。(法新社)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕WTA千分等級蒙特婁女網賽,出現競爭激烈場上難得一幕,捷克老將科薇托娃(Petra Kvitova)雖然3盤大戰慘遭逆轉,當瑞士對手班西琪(Belinda Bencic)受傷時她卻協助照顧,絕佳運動家精神贏得網壇高度敬重。

第12種子班西琪歷經苦戰,6: 7(3 :7) 、6 :3、6 :1扳倒第7種子科薇托娃,晉級女單8強 ,但她決勝盤第2局扭傷腳踝,隔網勁敵卻主動伸出援手,不但關心陪同走到場邊坐椅休息,科薇托娃甚至在防護員進場前,先拿起冰塊和毛巾協助對手冰敷左腳踝。比賽暫停10分鐘重燃戰火,儘管科薇托娃先盛後衰輸球,賽後仍展現風度在網前擁抱亦敵亦友的班西琪,受到全場觀眾熱情歡呼喝采,許多球迷深受感動特地上賽會官網留言,稱讚科薇托娃展現「 凌駕勝負的卓越品格」,暖心義舉也足以預約年度運動道德獎。

兩屆溫布頓錦標賽女單冠軍的科薇托娃,7月下旬才與愛情長跑多年的同胞教練瓦內克(Jiri Vanek)結婚,讓好人緣的她受到各界祝福,這位33 歲的左手拍名將東山再起,目前WTA世界女單排名第9 ,也是Top10當中年紀最長。

Friends first, opponents second @Petra_Kvitova lends a helping hand after @BelindaBencic rolls her ankle.#NBO23 pic.twitter.com/j4HF21LUvd