網球》照顧受傷對手卻輸球 暖心科薇托娃贏得各界尊敬

捷克老將科薇托娃。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕WTA千分等級蒙特婁女網賽，出現競爭激烈場上難得一幕，捷克老將科薇托娃（Petra Kvitova）雖然3盤大戰慘遭逆轉，當瑞士對手班西琪（Belinda Bencic）受傷時她卻協助照顧，絕佳運動家精神贏得網壇高度敬重。

第12種子班西琪歷經苦戰，6： 7（3 ：7） 、6 ：3、6 ：1扳倒第7種子科薇托娃，晉級女單8強 ，但她決勝盤第2局扭傷腳踝，隔網勁敵卻主動伸出援手，不但關心陪同走到場邊坐椅休息，科薇托娃甚至在防護員進場前，先拿起冰塊和毛巾協助對手冰敷左腳踝。比賽暫停10分鐘重燃戰火，儘管科薇托娃先盛後衰輸球，賽後仍展現風度在網前擁抱亦敵亦友的班西琪，受到全場觀眾熱情歡呼喝采，許多球迷深受感動特地上賽會官網留言，稱讚科薇托娃展現「 凌駕勝負的卓越品格」，暖心義舉也足以預約年度運動道德獎。

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兩屆溫布頓錦標賽女單冠軍的科薇托娃，7月下旬才與愛情長跑多年的同胞教練瓦內克（Jiri Vanek）結婚，讓好人緣的她受到各界祝福，這位33 歲的左手拍名將東山再起，目前WTA世界女單排名第9 ，也是Top10當中年紀最長。

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