晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》照顧受傷對手卻輸球 暖心科薇托娃贏得各界尊敬

2023/08/12 07:07

捷克老將科薇托娃。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕WTA千分等級蒙特婁女網賽，出現競爭激烈場上難得一幕，捷克老將科薇托娃（Petra Kvitova）雖然3盤大戰慘遭逆轉，當瑞士對手班西琪（Belinda Bencic）受傷時她卻協助照顧，絕佳運動家精神贏得網壇高度敬重。

第12種子班西琪歷經苦戰，6： 7（3 ：7） 、6 ：3、6 ：1扳倒第7種子科薇托娃，晉級女單8強 ，但她決勝盤第2局扭傷腳踝，隔網勁敵卻主動伸出援手，不但關心陪同走到場邊坐椅休息，科薇托娃甚至在防護員進場前，先拿起冰塊和毛巾協助對手冰敷左腳踝。比賽暫停10分鐘重燃戰火，儘管科薇托娃先盛後衰輸球，賽後仍展現風度在網前擁抱亦敵亦友的班西琪，受到全場觀眾熱情歡呼喝采，許多球迷深受感動特地上賽會官網留言，稱讚科薇托娃展現「 凌駕勝負的卓越品格」，暖心義舉也足以預約年度運動道德獎。

兩屆溫布頓錦標賽女單冠軍的科薇托娃，7月下旬才與愛情長跑多年的同胞教練瓦內克（Jiri Vanek）結婚，讓好人緣的她受到各界祝福，這位33 歲的左手拍名將東山再起，目前WTA世界女單排名第9 ，也是Top10當中年紀最長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。