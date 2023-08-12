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MLB》才剛回歸又進傷兵名單 洋基明星左投本季恐提前關機

2023/08/12 07:36

柯提斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基明星左投柯提斯（Nestor Cortes）今日因左肩旋轉肌腱扭傷，又被放進15天傷兵名單，並追溯至下週三。根據洋基總教練布恩（Aaron Boone）受訪時的說法，柯提斯恐怕今年剩餘賽季即將報銷。

柯提斯在5月時因肩傷缺陣，直到上週日對上太空人時回歸，繳出4局8K失1分的成績單。然而他今天接受媒體採訪表示，儘管目前計畫無需動刀，但他仍必須停止投球並休息一個月，更坦言在上次出賽又再次感受到肩膀異常痠痛感，且這次與先前受傷的位置不同。

總教練布恩今受訪也承認，柯提斯本季恐怕無法再上場，直到9月中旬都無法再投球，與此同時他也開始進行治療與復健，希望有機會能夠在季末或是季後賽中登板。

柯提斯去年入選明星賽，然而今年表現下滑，本季12場先發投63.1局，防禦率4.97，投手獨立防禦率（FIP）4.49，每局被上壘率1.24。由於柯提斯本季恐提前報銷，洋基得依靠柯爾（Gerrit Cole）、塞維里諾（Luis Severino）、布里托（Jhony Brito）、施密特（Clarke Schmidt）與瓦茲奎茲（Randy Vasquez）撐起輪值。

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