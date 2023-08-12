MLB》張育成遭紅襪DFA後回3A 美媒仍大讚、主帥點出期許

張育成。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕我國好手張育成日前遭到紅襪指定讓渡，今確定回到紅襪小聯盟3A，根據波士頓媒體《MassLive.com》報導，有消息人士指出張育成原先可以拒絕下放，但他仍決定接受並回到小聯盟。

《MassLive.com》指出，張育成擔任紅襪的臨時先發游擊手，在本季的前4個月中發揮比預期還大的作用，但沒有足夠的打擊火力替自己留在40人名單中，儘管張育成是名強大防守者，也有一定的長程砲火，但39場比賽的打擊率僅0.162，進攻指數0.552，112打數吞下34K，被三振率30.4%。

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《MassLive.com》報導，紅襪球團希望張育成仍夠在3A持續精進打擊，而他也將與阿若尤（Christian Arroyo）、瓦德茲（Enmanuel Valdez）、漢彌爾頓（David Hamilton）爭取出賽空間，考斯（Christian Koss）、索賈德（Eric Sogard）與費茲傑羅（Nick Fitzgerald）皆是可上場的人選，內野相當擁擠。

「崔西（Chad Tracy，紅襪3A總教練）那裡有很多球員，不太確定安排如何，但對他（張育成）來說，只要他越常上場就越能調整進攻。」紅襪總教練柯拉（Alex Cora）表示，「我確實相信他的打擊能發揮更好，不管是球種辨識或出棒策略。無論結果如何，去3A比賽並嘗試新事物都會使他受益良多。

柯拉讚賞張育成的運動能力，也點出對他的期許，「他的守備非常優秀，相當傑出的防守球員，也是名出色的運動員。當這強壯的小子咬中球心時，球總是飛得很遠。但現在那個環境裡，他可以放慢步調。」

《MassLive.com》點出，紅襪3A的內野未來預計將由張育成、阿若尤與達爾貝（Bobby Dalbec）組成，柯拉也點出另外兩人所需進步的事項，「達爾貝有開轟能力，但其他地方都要加強，阿若尤也是，就放手去打，調整出棒慾望與攻擊節奏，繼續做好防守，我們再看未來如何發展。」

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