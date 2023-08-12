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WTT挑戰賽》5局大戰逆轉日本黑馬 莊智淵殺進男單8強

2023/08/12 08:02

莊智淵逆轉擊敗日本的及川瑞基，闖進男單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕42歲的「桌球教父」莊智淵，今天清晨在一場45分鐘的5局大戰，以3:2逆轉世界排名59的日本好手及川瑞基，闖進2023年WTT里約熱內盧挑戰賽男單8強。

面對首輪爆冷擊敗南韓好手安宰賢的及川瑞基，世界排名26莊智淵首局克服開局0:3落後，以11:9先馳得點。但第2局小莊在7:2領先下未能一鼓作氣拿下，反倒以9:11被對手後來居上，第3局又在開局1:5落後下，以6:11失守。

第4局，莊智淵在5平時利用對手連續失誤連拿5分，11:6扳回一城。決勝局高潮迭起，莊智淵在2:3落後下利用對手接發球失誤和自己發球搶攻得手，連得4分，以6:3超前，迫使及川喊出暫停。

恢復比賽後，及川有效止血追成6平，莊智淵也在喊過暫停後將比數拉開至9:7，但及川也把握自己的發球再度追成9平。

關鍵時刻，莊智淵改變發球策略，造成及川接發球失誤，隨後在相持球對決及川正手回球出界，小莊以11:9驚險獲勝，8強將對決世界第8的南韓名將張禹珍。

上週在利馬挑戰賽闖進決賽的18歲小將高承睿，面對世界排名第10的德國名將奧恰洛夫，接發球吃足苦頭，以0:3落敗，繼今年安曼挑戰賽後吞下對戰二連敗。

女單方面，世界排名39的陳思羽以3:0擊退19歲墨西哥小將阿瑟薇絲，8強將遭遇世界排名13的羅馬尼亞女將史佐克絲。

世界排名64的李昱諄則以2:3遭世界排名41的巴西一姐高橋布魯娜逆轉，無緣晉級8強。

女雙賽事，台灣兩組人馬在8強戰都遭遇強烈「韓流」，世界排名第4的鄭怡靜/李昱諄先盛後衰，以1:3不敵上週在利馬挑戰賽獲得亞軍的崔孝珠/金娜英。陳思羽/黃怡樺則以0:3不敵世界排名第一的申裕斌/田志希，雙雙被摒除在4強門外。

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