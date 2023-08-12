NBA》直批J.布朗5年96億鉅約溢價 勇士名將點出綠衫軍雙槍落敗原因

J.布朗與塔圖姆。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克明星二當家J.布朗（Jaylen Brown）今夏以5年總值高達3.04億美元（約96億台幣）續留綠衫軍，締造NBA史上最昂貴合約紀錄，不過有傳奇名將卻認為這筆合約過於溢價。

勇士名人堂球星貝瑞（Rick Barry）在近期一段訪問中提及J.布朗的合約，他表示，現今許多球員的合約總值越來越貴，就連J.布朗也能領到超過3億美元大約，令他實在難以相信這些天文數字，更直言J.布朗在上季季後賽中，場均僅得到18.5分這個「不算什麼」的數據，卻在合約年可以領到6900萬美元。

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「他（J.布朗）是個不錯的球員，我真的很喜歡他。但他必須提升自己的球技，他失誤太多，進攻卻又很急躁，塔圖姆（Jayson Tatum）也是如此。這就是他們在2年前總冠軍戰輸給勇士的原因，他們製造過多失誤。」貝瑞補充道。

J.布朗上季在東部冠軍戰中表現尤其慘烈，場均貢獻19分6.1籃板，但投籃命中率僅41.8%，三分命中率更是糟糕的16.3%，還外加25次失誤，也導致塞爾提克在第7戰輸給老八熱火，遭到淘汰。

美媒《NBC Sports Boston》認為，貝瑞的言論確實有理，但他忽略J.布朗例行賽表現出色，還入選年度第二隊，更是今夏唯一有資格獲得頂薪鉅約的明星球員。且J.布朗的隊友塔圖姆也將於來季結束後成為自由球員，在薪資逐年暴漲的NBA，J.布朗史上最高薪合約的紀錄很快就會被超越。

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