MLB》大谷4打數1安打 太空人前大物相隔8年開轟、雙響+猛打血洗天使

辛格頓。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使今客場作客太空人，又遭到衛冕軍震撼教育，其中太空人前頂級新秀辛格頓（Jon Singleton），在重返老東家後相隔8年再度開轟，還上演單場雙響砲語猛打賞，幫助太空人以11：3血洗天使。

辛格頓2009年被費城人選中，兩年後被送往太空人，2014年首度登上大聯盟，卻始終無法兌現天賦，最後一次在大聯盟出賽是在2015年。2018年更因生涯第三度藥檢沒過遭禁賽100場，2020年還決定轉投墨西哥聯盟，直到2021年底才又重回美職體系，與釀酒人簽下小聯盟合約，並於今年6月遭釋出。

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辛格頓被釋出後，太空人以小聯盟約迎回這位昔日大物，回到老東家後的辛格頓在3A表現出色，在本週二被太空人召回大聯盟。今天對陣天使打先發第七棒鎮守一壘，2局下面對德梅斯（Reid Detmers）擊出3分砲，3局下再度砲轟德梅斯，上演單場雙響砲，8局下又敲出一壘安打，繳出猛打賞。

上次辛格頓開轟是在2015年美國時間7月29日，當時也是對上天使。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，辛格頓睽違8年又13天開轟，創下大聯盟史上相隔最久開轟紀錄，上一位紀錄保持人為布瑞茲爾（Jim Breazeale），相隔5年又292天。

太空人此役火力全開，全隊擊出15支安打攻下11分，辛格頓一人就貢獻5分打點，潘尼亞（Jeremy Pena）、馬度納多（Martin Maldonado）也上演猛打賞表現。加上塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）6局7K失3分好投，太空人擊潰天使。

天使二刀流巨星大谷翔平此役4打數僅敲出1支安打，吞下2次三振，賽後打擊率降至0.305。天使落敗後戰績為58勝59敗，勝率再度跌破5成。

大谷翔平。（美聯社）

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