MLB》光芒終結者上演離奇劇場 法蘭柯轟生涯首發再見轟氣走守護者

法蘭柯敲出再見全壘打，幫助光芒擊退守護者。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕光芒今天在主場迎戰守護者，原本手握3分領先進入到9局上半，未料終結者班克斯（Pete Fairbanks）上演離奇劇場，單局失3分遭對手扳平戰局，所幸法蘭柯（Wander Franco）在9局下敲出生涯首支再見全壘打，光芒終場以9：8驚險贏球，中止近期的2連敗。

法蘭柯。（美聯社）

光芒和守護者今展開激烈的打擊大戰，柏利迪斯（Isaac Paredes）在5局下敲出左外野超前2分砲，幫助光芒取得5：4領先，7局下再添3分，將領先擴大至4分，但守護者靠著史卓（Myles Straw）的陽春砲追回1分。

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光芒9局上在8：5的領先下推出終結者者班克斯關門，沒想到他一上來就投出2次保送和觸身球將壘包堆滿，雖然連續三振掉岡薩雷茲（Oscar Gonzalez）和Brayan Rocchio，但中間出現一次暴投掉分，隨後又投出暴投和保送，讓光芒追到只差1分，光芒趕緊換上史蒂芬森（Robert Stephenson），但他接手後也未能止血，他也投出暴投，奉送對手追平分，最後三振掉史卓結束該局。

守護者的贏球機會卻被法蘭柯一棒粉碎，9局下一上來就瞄準了桑德林（Nick Sandlin）的77.7英哩紅中滑球，敲出411英呎的超大號右外野陽春砲，用生涯首支再見全壘打助隊贏下勝利。

「我永遠不會忘記這一刻，」法蘭柯受訪時表示，球隊沒有因為被追平而氣餒，他們永遠不會放棄比賽，保持這樣的信念才能贏得比賽。

光芒終結者班克斯。（美聯社）

WANDER FRANCO WALK OFF BOMB FOR THE RAYS pic.twitter.com/moo2XPOiax — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） August 12, 2023

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