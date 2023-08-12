晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》光芒終結者上演離奇劇場 法蘭柯轟生涯首發再見轟氣走守護者

2023/08/12 12:10

法蘭柯敲出再見全壘打，幫助光芒擊退守護者。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕光芒今天在主場迎戰守護者，原本手握3分領先進入到9局上半，未料終結者班克斯（Pete Fairbanks）上演離奇劇場，單局失3分遭對手扳平戰局，所幸法蘭柯（Wander Franco）在9局下敲出生涯首支再見全壘打，光芒終場以9：8驚險贏球，中止近期的2連敗。

法蘭柯。（美聯社）

光芒和守護者今展開激烈的打擊大戰，柏利迪斯（Isaac Paredes）在5局下敲出左外野超前2分砲，幫助光芒取得5：4領先，7局下再添3分，將領先擴大至4分，但守護者靠著史卓（Myles Straw）的陽春砲追回1分。

光芒9局上在8：5的領先下推出終結者者班克斯關門，沒想到他一上來就投出2次保送和觸身球將壘包堆滿，雖然連續三振掉岡薩雷茲（Oscar Gonzalez）和Brayan Rocchio，但中間出現一次暴投掉分，隨後又投出暴投和保送，讓光芒追到只差1分，光芒趕緊換上史蒂芬森（Robert Stephenson），但他接手後也未能止血，他也投出暴投，奉送對手追平分，最後三振掉史卓結束該局。

守護者的贏球機會卻被法蘭柯一棒粉碎，9局下一上來就瞄準了桑德林（Nick Sandlin）的77.7英哩紅中滑球，敲出411英呎的超大號右外野陽春砲，用生涯首支再見全壘打助隊贏下勝利。

「我永遠不會忘記這一刻，」法蘭柯受訪時表示，球隊沒有因為被追平而氣餒，他們永遠不會放棄比賽，保持這樣的信念才能贏得比賽。

光芒終結者班克斯。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。