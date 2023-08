MLB》光芒終結者上演離奇劇場 法蘭柯轟生涯首發再見轟氣走守護者

法蘭柯敲出再見全壘打,幫助光芒擊退守護者。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕光芒今天在主場迎戰守護者,原本手握3分領先進入到9局上半,未料終結者班克斯(Pete Fairbanks)上演離奇劇場,單局失3分遭對手扳平戰局,所幸法蘭柯(Wander Franco)在9局下敲出生涯首支再見全壘打,光芒終場以9:8驚險贏球,中止近期的2連敗。

法蘭柯。(美聯社)

光芒和守護者今展開激烈的打擊大戰,柏利迪斯(Isaac Paredes)在5局下敲出左外野超前2分砲,幫助光芒取得5:4領先,7局下再添3分,將領先擴大至4分,但守護者靠著史卓(Myles Straw)的陽春砲追回1分。

請繼續往下閱讀...

光芒9局上在8:5的領先下推出終結者者班克斯關門,沒想到他一上來就投出2次保送和觸身球將壘包堆滿,雖然連續三振掉岡薩雷茲(Oscar Gonzalez)和Brayan Rocchio,但中間出現一次暴投掉分,隨後又投出暴投和保送,讓光芒追到只差1分,光芒趕緊換上史蒂芬森(Robert Stephenson),但他接手後也未能止血,他也投出暴投,奉送對手追平分,最後三振掉史卓結束該局。

守護者的贏球機會卻被法蘭柯一棒粉碎,9局下一上來就瞄準了桑德林(Nick Sandlin)的77.7英哩紅中滑球,敲出411英呎的超大號右外野陽春砲,用生涯首支再見全壘打助隊贏下勝利。

「我永遠不會忘記這一刻,」法蘭柯受訪時表示,球隊沒有因為被追平而氣餒,他們永遠不會放棄比賽,保持這樣的信念才能贏得比賽。

光芒終結者班克斯。(美聯社)

WANDER FRANCO WALK OFF BOMB FOR THE RAYS pic.twitter.com/moo2XPOiax