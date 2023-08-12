MLB》「大谷翔平之前的大谷翔平」 道奇退休173勝名投「34號」球衣

道奇為傳奇名投瓦倫祖拉舉行球衣退休儀式。（美聯社）

〔記者田兆崴／綜合報導〕道奇今迎戰洛磯前，在主場替隊史傳奇名投瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）舉行34號球衣退休儀式，出生於墨西哥的他在球員時期締造諸多偉業，不僅打開墨西哥球員挑戰大聯盟的劃世代大門，更讓拉丁美洲族群感到無比自豪。

瓦倫祖拉於1979年從墨職轉戰美國，1980年首度登上大聯盟，隔年就幫助道奇隊拿下世界大賽冠軍，更成為首位同時拿下塞揚獎及國聯年度最佳新人獎的投手。自1981年起連續7年都繳出單季10勝以上，其中1986年更勇奪單季21勝，為道奇當代的王牌強投。17年生涯摘下173勝153敗，防禦率3.54。

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「這讓我非常感動，」62歲的瓦倫祖拉在儀式開始的幾小時前，對擠滿媒體室的英語及西班牙語媒體說道，「我從未想過這一天會來臨。」在今日稍早，洛杉磯市議會也將今日訂為「瓦倫祖拉日」。

瓦倫祖拉在當時影響力無遠弗界，許多球迷為了目睹瓦倫祖拉投球而擠進球場，門票時常瞬間銷售一空。據《洛杉磯時報》報導，道奇隊有40%的球迷是拉丁裔，也歸功於瓦倫祖拉。《ESPN》記者古提耶瑞茲（Paul Gutierrez）更用西班牙文及英文兩種語言，以「在大谷翔平之前的大谷翔平」為題，撰寫了關於瓦倫祖拉的生平報導。

瓦倫祖拉的前隊友史都華（Dave Stewart）在該報導內表示，「我們當時所到之處都擠滿人，我從來沒看過這種事。人們現在瘋狂討論著大谷，大谷確實充滿吸引力，但當時的盛況空前，我不認為這是現在的大谷可以比擬的，我這一生沒見過。」

瓦倫祖拉。（資料照，美聯社）

由於當時墨西哥球員仍被美國棒球視為「外來種」，然而瓦倫祖拉打破藩籬、在大聯盟取得成功後，不僅增添美國球迷無限遐想，更擄獲墨西哥同胞以及拉丁美洲族群的心。同為墨西哥籍的道奇明星左投烏里耶斯（Julio Urias），也將瓦倫祖拉視為榜樣來尊敬，「作為墨西哥人在當時所面臨的困境，他值得尊重，而和他穿著同件球衣，我無法再要求更多了。」

瓦倫祖拉1997年退休後曾任道奇球評，但在2004年重返墨西哥聯盟，直到2007年才正式褪下球衣，之後還擔任墨西哥國家隊總教練，參與前三屆的世界棒球經典賽。他謙虛表示，他不喜歡談論自己，「但如果我所做的事情幫助了許多人，那我很高興。」他也激勵墨西哥後輩，「你必須相信自己擁有這項天賦，但也得抓緊機會。」

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