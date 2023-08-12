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足球》虐菜！梅西連5場進球 邁阿密國際4：0血洗對手晉級4強（影音）

2023/08/12 12:52

梅西。（歐新社）

〔體育中心／台北報導〕梅西（Lionel Messi）加盟邁阿密國際後進球不斷，今在北美盃8強戰中再度破網，連5場進球。而邁阿密國際今天氣勢如虹，甚至可說不需要梅西，最終以4：0血洗夏洛特足球俱樂部，挺進4強。

邁阿密在開賽第12分鐘就靠著馬丁尼茲（Josef Martinez）12碼罰球得手先馳得點，第32分鐘泰勒（Robert Taylor）接獲傳中後順勢破網，邁阿密上半場結束就取得2：0領先優勢。

下半場第78分鐘，夏洛特再發生烏龍球的致命失誤，基本上已經葬送整場比賽勝利，梅西直到第88分鐘才錦上添花破門，最終大勝夏洛特，挺進北美盃4強，並將於美國時間下週二對決費城聯隊。

邁阿密國際進入北美盃的戰績為MLS（美國職業足球大聯盟）最差的5勝3和14敗，然而梅西加盟後搖身一變成為常勝軍，自從梅西加入後，邁阿密國際5場比賽攻入17球，梅西一人就貢獻8次進球，另送出3次助攻。

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