足球》虐菜！梅西連5場進球 邁阿密國際4：0血洗對手晉級4強（影音）

梅西。(歐新社)

〔體育中心/台北報導〕梅西(Lionel Messi)加盟邁阿密國際後進球不斷,今在北美盃8強戰中再度破網,連5場進球。而邁阿密國際今天氣勢如虹,甚至可說不需要梅西,最終以4:0血洗夏洛特足球俱樂部,挺進4強。

邁阿密在開賽第12分鐘就靠著馬丁尼茲(Josef Martinez)12碼罰球得手先馳得點,第32分鐘泰勒(Robert Taylor)接獲傳中後順勢破網,邁阿密上半場結束就取得2:0領先優勢。

下半場第78分鐘,夏洛特再發生烏龍球的致命失誤,基本上已經葬送整場比賽勝利,梅西直到第88分鐘才錦上添花破門,最終大勝夏洛特,挺進北美盃4強,並將於美國時間下週二對決費城聯隊。

邁阿密國際進入北美盃的戰績為MLS(美國職業足球大聯盟)最差的5勝3和14敗,然而梅西加盟後搖身一變成為常勝軍,自從梅西加入後,邁阿密國際5場比賽攻入17球,梅西一人就貢獻8次進球,另送出3次助攻。

Leo couldn't take a night off from scoring!



Messi makes it 4-0.pic.twitter.com/9E2ojuweZZ