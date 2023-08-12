MLB》金河成連16場敲安平南韓紀錄 柏格茲準完全打擊擒響尾蛇

金河成。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕教士今天以10：5大勝響尾蛇，韓籍二壘手金河成將連續安打場次推進至16場，已經追平秋信守所保持的南韓球員紀錄。

金河成今天擔任教士開路先鋒，鎮守二壘防區，前3打席都繳白卷，但6局上敲出帶有1分打點的左外野安打，第9局也敲出中外野二壘安打，單場4支2，打擊率升至2成90。

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金河成連續16場敲安，追平秋信守2013年所保持的南韓球員紀錄，有望再創新猷。他本季累積15轟和27盜，有望成為自2021年小塔提斯之後，再度達成20轟、20盜的教士球員。

教士今天火力凶猛，全場狂掃14支安打，明星游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）和柯朗沃斯（Jake Cronenworth）接力開轟，柏格茲5打數繳出4安「鐵支」猛打賞，只差一支三壘安打就能締造完全打擊，另外還進帳3分打點，教士終場就以10：5贏球，終結近期的4連敗。

暫居防禦率王的教士塞揚強投史奈爾（Blake Snell）主投6局飆7K失2分，勇奪本季第9勝；25歲響尾蛇右投尼爾森（Ryne Nelson）先發3局失6分，苦吞本季第7敗。

柏格茲。（美聯社）

史奈爾。（今日美國）

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