中職》謝謝你們！ 「永遠樂天人」 桃猿三將15日開球告別

樂天將王溢正、藍寅倫和翁瑋均交易至台鋼，換來新科狀元郎林子偉。（取自樂天桃猿臉書粉絲團）

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿和台鋼雄鷹日前投出交易震撼彈，樂天送出王溢正、藍寅倫和翁瑋均，且另外轉讓旅日王柏融的議約權，向台鋼換來新科狀元郎林子偉。樂天15日為了送別球員，王溢正、藍寅倫和翁瑋均將會擔任開球嘉賓。

37歲的王溢正過去在Lamigo桃猿時期是大賽型選手，一度締造台灣大賽5勝0敗的神紀錄，與藍寅倫都是桃猿6年5冠的功臣之一。近年「姐姐」從先發轉任後援，勝場數停擺，今年尚未拿首勝，生涯勝場數停在75勝，這已是中職左投史上最多勝紀錄。

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33歲外野手藍寅倫2014年菜鳥球季大放異彩，當年擁入新人王大獎，曾創下新人王加薪幅度紀錄，並寫下「第七輪」奇蹟，但藍寅倫「拚命三郎」的衝勁也讓他飽受傷勢所苦，效力桃猿長達10年，累積699安、55轟、299打點，平均打擊率為2成42。

24歲的翁瑋均出身普門中學、南華大學，2018年選秀獲桃猿首輪指名，2020年單季拿下9勝，他在20、22年兩度動右手肘骨刺手術，去年季後赴澳洲棒球聯盟練功，本季尚未在一軍亮相，在二軍總計投8.1局，防禦率5.40。

「給我們一個謝謝你們的機會。」樂天桃猿今天透過臉書宣布，王溢正、藍寅倫和翁瑋均將擔任8月15日的開球嘉賓，祝福他們未來轉戰台鋼雄鷹能展翅高飛。

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