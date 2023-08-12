羽球》戴資穎自創品牌「TTY」結合高雄運發基金 一起培養高雄之光

戴資穎自創品牌「TTY」結合高雄運發基金。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕台灣羽球一姊戴資穎自創品牌「TTY」和高雄市運動發展基金合作，共同推出符合高雄城市意象運動商品，並透過全國最大知名電商販售，落實運動發展城市的概念，更重要是為高雄培育更多優秀運動員。

戴資穎自創品牌「TTY」和高雄市運發基金合作推出系列商品，今日舉辦商品發表會，而高雄市長陳其邁大讚戴資穎是「高雄之光」，並和戴資穎合作，希望能讓更多人一起來支持高雄的在地運動員。

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戴資穎自創品牌「TTY」結合高雄運發基金。（記者林岳甫攝）

TTY聯名城市運動商品logo，以城市之星、閃耀高雄的概念打造，中央星芒代表閃耀的光芒及未來冉冉升起的新星，外圍的圓圈波紋則比擬著海浪般的浪潮席捲全台，創造出全新品牌識別。精神標語以「In Myself, I trust‧相信自己，閃耀夢想」為核心價值，鼓勵每個想成功、有夢想的民眾，皆能以此信念來激勵、堅定自己，相信自己可以閃耀別人，成為獨特的光芒新星。

戴資穎自創品牌「TTY」結合高雄運發基金。（記者林岳甫攝）

城市運動商品首次與TTY共同聯名，推出T-Shirt、運動外套、運動長短褲、排汗運動帽、遮陽漁夫帽、運動長毛巾、浴巾、斜背小包、運動提包共11個單品。戴資穎很喜歡運動外套設計，尤其上方綠色更是最愛，未來她會將一系列服裝，作為平時休閒穿搭，小戴希望藉由自己的力量，幫助更多高雄的基層運動選手。

此外，今日商品發表會，邀請成都世大運跆拳道品勢銅牌黃品潔、鐵人三項國手張綺文、排球好手張秝芸、林書荷、舉重紀錄保持人高展宏、田徑跨欄選手謝元愷、長跑好手黃祥維、羽球好手洪恩慈，首度擔任走秀model，還有T1高雄全家海神隊明星球員胡瓏貿、余純安、吳曉謹。

高雄城市運動商品與momo購物網合作獨家販售，於8月12日起開放預購（https://www.momoshop.com.tw/），收入將挹注高雄運動發展基金，一同支持高雄選手，成為選手最佳的夢想支持者。

戴資穎自創品牌「TTY」結合高雄運發基金。（記者林岳甫攝）

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