晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》戴資穎自創品牌「TTY」結合高雄運發基金 一起培養高雄之光

2023/08/12 13:25

戴資穎自創品牌「TTY」結合高雄運發基金。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕台灣羽球一姊戴資穎自創品牌「TTY」和高雄市運動發展基金合作，共同推出符合高雄城市意象運動商品，並透過全國最大知名電商販售，落實運動發展城市的概念，更重要是為高雄培育更多優秀運動員。

戴資穎自創品牌「TTY」和高雄市運發基金合作推出系列商品，今日舉辦商品發表會，而高雄市長陳其邁大讚戴資穎是「高雄之光」，並和戴資穎合作，希望能讓更多人一起來支持高雄的在地運動員。

戴資穎自創品牌「TTY」結合高雄運發基金。（記者林岳甫攝）

TTY聯名城市運動商品logo，以城市之星、閃耀高雄的概念打造，中央星芒代表閃耀的光芒及未來冉冉升起的新星，外圍的圓圈波紋則比擬著海浪般的浪潮席捲全台，創造出全新品牌識別。精神標語以「In Myself, I trust‧相信自己，閃耀夢想」為核心價值，鼓勵每個想成功、有夢想的民眾，皆能以此信念來激勵、堅定自己，相信自己可以閃耀別人，成為獨特的光芒新星。

戴資穎自創品牌「TTY」結合高雄運發基金。（記者林岳甫攝）

城市運動商品首次與TTY共同聯名，推出T-Shirt、運動外套、運動長短褲、排汗運動帽、遮陽漁夫帽、運動長毛巾、浴巾、斜背小包、運動提包共11個單品。戴資穎很喜歡運動外套設計，尤其上方綠色更是最愛，未來她會將一系列服裝，作為平時休閒穿搭，小戴希望藉由自己的力量，幫助更多高雄的基層運動選手。

此外，今日商品發表會，邀請成都世大運跆拳道品勢銅牌黃品潔、鐵人三項國手張綺文、排球好手張秝芸、林書荷、舉重紀錄保持人高展宏、田徑跨欄選手謝元愷、長跑好手黃祥維、羽球好手洪恩慈，首度擔任走秀model，還有T1高雄全家海神隊明星球員胡瓏貿、余純安、吳曉謹。

高雄城市運動商品與momo購物網合作獨家販售，於8月12日起開放預購（https://www.momoshop.com.tw/），收入將挹注高雄運動發展基金，一同支持高雄選手，成為選手最佳的夢想支持者。

戴資穎自創品牌「TTY」結合高雄運發基金。（記者林岳甫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。