羽球》戴資穎談世錦賽最後一舞 知道16強起硬仗連連

戴資穎。（記者林岳甫攝）





〔記者林岳甫／高雄報導〕台灣羽球一姊戴資穎準備在下週飛往丹麥參加21日開打的世界錦標賽，也是生涯最後一次世錦賽，期待自己能突破生涯最佳成績，但也知道從16強開始就是有接連硬仗要打。

戴資穎今日出席自創品牌「TTY」和高雄運發基金合作的商品發表會，再來將在下週飛往丹麥參加世錦賽，同時也是她生涯世錦賽的最後一舞，小戴當然希望自己可以突破過往成績，但當今女單競爭真的很激烈，所以這次難度很高，但還是會全力以赴。

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戴資穎在世錦賽最佳成績是2021年銀牌，去年則搶下銅牌，也是台灣首位連兩屆奪牌的選手，本屆則是榮膺女單第4種子，首輪可以不用打，直接挺進32強，只是從16強開始可能就是接連硬仗。

戴資穎本季共拿下亞洲錦標賽、台北公開賽冠軍及南韓公開賽亞軍，以及馬來西亞公開賽、全英公開賽、新加坡公開賽、日本公開賽打進4強。

戴資穎認為，今年迄今的狀況只能算是普通，但整體表現還可以接受，如今先迎來世錦賽，有知道籤表的狀況，其實每場比賽都不好打，像16強可能要對上泰國李美妙，「我也很久沒有對到她，但知道她現在進步很多。」

外界一般預期，戴資穎8強頭號假想敵是西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin），小戴表示，瑪琳是很「硬」的對手，上一次在印尼公開賽交鋒，就發現瑪琳的速度、能力都還是很出色，「瑪琳最近沒有出來打比賽，我相信她一定會對世錦賽做更多準備，這場比賽又是前進4強的重要賽事，我覺得一定不好打。」

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