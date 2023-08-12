羽球》戴資穎ｘ高市聯名出運動商品 盈餘挹注運發基金培訓選手

戴資穎穿著自創品牌與高雄市聯名的城市運動商品走秀。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣羽球一姊戴資穎自創的TTY品牌與高雄市運發局合作推出聯名運動商品，今（12日）舉行發表會，戴資穎表示，聯名商品的盈餘將挹注高雄市運動發展基金，用來培育更多高雄市籍的優秀選手，讓大家更無後顧之憂的比賽。

高雄市運動發展基金主要結合社會資源運作，用以推動高雄市的運動產業發展，這次與戴資穎的TTY合作聯名，以「In Myself, I trust ‧ 相信自己，閃耀夢想」為核心價值，設計新星光芒和海浪意象的logo推出符合高雄城市意象運動商品。

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職籃高雄全家海神隊明星球員吳曉謹擔任高雄市與TTY聯名城市運動商品的走秀嘉賓。（記者許麗娟攝）

高雄市長陳其邁指出，高雄市運發基金除了舉辦很多運動賽事外，也會針對一些優秀的運動選手進行培育，作為他們的經費來源，戴資穎除了在比賽屢創佳績是高雄之光，對高雄市的觀光、反毒甚至運動賽事屢屢為運動選手爭取權益，他特別呼籲大家「多少購買一下」，一方面商品非常美觀、好看，二方面也可以幫助高雄市優秀的運動選手。

陳其邁在致詞時也打趣地說，穿著TTY的衣服打羽球技術的保證和小戴一樣厲害，會變成球后級，所以以後他在議會備詢時穿著就會無往不利。

戴資穎與高雄市的運動選手們為聯名的城市運動商品走秀。（記者許麗娟攝）

高雄市首次與TTY聯名的城市運動商品包括T-Shirt、運動外套、運動長短褲、排汗運動帽、遮陽漁夫帽、運動長毛巾、浴巾、斜背小包、運動提包等，發表會上不僅戴資穎親自穿著品牌走秀，也特別邀請榮獲成都世大運跆拳道品勢銅牌黃品潔、鐵人三項國手張綺文、排球好手張秝芸、林書荷、舉重紀錄保持人高展宏、U20全國紀錄保持人謝元愷、長跑好手黃祥維、羽球好手洪恩慈，以及高雄全家海神隊明星球員胡瓏貿、余純安、吳曉謹擔任走秀嘉賓。

高雄市運發局發表示，高雄城市運動商品與momo購物網合作網路獨家販售，全系列商品於今天起開放預購，邀大家一同支持高雄的選手，成為選手最佳的夢想支持者。

高雄市長陳其邁（右）、球后戴資穎、高雄市運發局長侯尊堯出席發表會，並說明聯名商品的盈餘將挹注高雄市運動發展基金。（記者許麗娟攝）

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