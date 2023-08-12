羽球》想拚年終賽資格！戴資穎後續參賽計畫曝光

戴資穎。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕台灣羽球一姊戴資穎本季出賽場次減少不少，導致目前年終總決賽積分僅排15名，想要前進年終賽還需要加把勁，而小戴也開始為自己接下來的賽事做初步規劃。

戴資穎在下週飛往丹麥參加21日開打的世界錦標賽，也是生涯最後一次世錦賽，接著9月會打超級1000系列中國公開賽、超級500系列香港公開賽。

請繼續往下閱讀...

戴資穎本季BWF巡迴賽僅打7站，場次確實不夠多，她目前年終賽積分5萬3600分。她表示，一定會以取得年終賽資格為主，畢竟賽事的積分很高，只是自己今年打得場次比較少，目前積分排名僅15，想要取得8強資格，接下來就是要多打比賽，「我其實覺得比賽已經很多了，但想不到其他球員打得更多。」

戴資穎今年僅參加500等級的南韓公開賽，如今為了搶積分，目前也預料會參加香港公開賽，再來就是迎接9月23日開幕的杭州亞運，同時10月歐洲行則會參加丹麥公開賽、法國公開賽。

戴資穎透露，其實原本10月想打超級500的北極公開賽（原為芬蘭公開賽），但這場比賽距離亞運太近，屆時飛過去還要調整時差，所以只好作罷，11月預料還會打超級500日本大師賽、超級750中國大師賽，全力拚年終賽門票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法