中職》父子橫跨22年同日再見安 王威晨感性對天上的父親喊話（影音）

中信兄弟隊長王威晨敲出再見安打。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟王威晨昨在面對味全龍的比賽於12局敲出再見安打，巧合的是，他的父親王光輝在22年前的8月11日也擊出再見安打，神奇的巧合讓不少球迷為之動容。

兄弟昨與味全鏖戰至12局，王威晨在兩出局滿壘之際從羅華韋手中擊出左外野方向平飛安打，幫助球隊拿下勝利，這也是他生涯首支再見安。

請繼續往下閱讀...

時光回到2001年，同樣是8月11日，王威晨的父親、當時兄弟強打王光輝也在面對統一獅的比賽敲出再見安，落點同樣是左外野，兄弟官方頻道稍早也將兩人安打的畫面放在一起對比，提供球迷回味。

王威晨與王光輝成為中職史上首對生涯都敲過再見安的父子檔，王威晨透露，站上打擊區前只有一個想法：「我想當英雄」，當下就是抱著這個心態、冷靜面對。

提到與已故的父親共同寫下歷史，王威晨坦言「滿酷的，可能也需要一點運氣」，還故作「抱怨」表示，從來沒有夢到父親，「他都不來找我啊，很討厭，趕快下來找我一下。」

王威晨透露，站上打擊區前曾在心裡對父親喊話，希望他保佑球隊拿下這場勝利，而最後果真成為致勝英雄，在MVP頒獎結束後，王威晨回到休息區後在胸前劃了十字、看著天上，在心裡對父親說「謝謝老爸」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法