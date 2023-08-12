中職Live》德保拉、錡龍6局無失分好投 龍0：0象

第六局（龍0：0象）
6下，一出局後江坤宇敲安上壘，王威晨、岳政華飛球遭接殺，三出局。
6上，味全三上三下。
第五局（龍0：0象）
5下，許基宏左外野方向飛球遭接殺，周思齊安打上壘，王政順擊出雙殺打，三出局。
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5上，高孝儀選到保送，張祐銘遭三振，蔣少宏擊出雙殺打，三出局。
5下兄弟雙殺打，周思齊遭封殺。（記者廖耀東攝）
5上味全雙殺打，高孝儀遭封殺。（記者廖耀東攝）
第四局（龍0：0象）
4下，兄弟三上三下。
4上，張政禹中外野方向飛球遭接殺，吉力吉撈．鞏冠選到保送，劉基鴻遭三振，李凱威三壘方向平飛球遭王威晨跳接接殺。
第三局（龍0：0象）
3下，兩出局後江坤宇敲出兄弟本場比賽首安，下一棒王威晨敲出滾地球遭刺殺，兄弟留下殘壘。
3上，味全三上三下。
第二局（龍0：0象）
2下，兄弟三上三下。
2上，劉基鴻敲出二壘安打，李凱威滾地球將跑者送上三壘，一出局。高孝儀遭三振，張祐銘一壘方向滾地球遭刺殺，味全留下殘壘。
第一局（龍0：0象）
1下，兄弟三上三下。
1上，味全三上三下。
味全龍先發打序
1 郭天信 CF
2 張政禹 SS
3 吉力吉撈．鞏冠 DH
4 劉基鴻 3B
5 李凱威 2B
6 高孝儀 LF
7 張祐銘 RF
8 蔣少宏 C
9 吳睿勝 1B
先發投手：錡龍
錡龍。（記者廖耀東攝）
中信兄弟先發打序
1 王威晨 3B
2 岳政華 CF
3 詹子賢 LF
4 張志豪 RF
5 許基宏 1B
6 周思齊 DH
7 王政順 2B
8 高宇杰 C
9 江坤宇 SS
先發投手：德保拉
德保拉。（記者廖耀東攝）