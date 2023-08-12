中職》偶爾會跟王柏融聯繫 丘總並不認為他欠缺自信

王柏融。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕對於外界質疑王柏融的身手，甚至認為他已打到信心不足，富邦悍將總教練丘昌榮有不同的觀點，認為「大王」仍有能力且心態也保持正面，「大家看的是成績不好，所以說他沒有信心，都是用成績去衡量。」

王柏融在就讀文化大學時期，曾在2013年入選新北市代表隊參加全國運動會，而丘昌榮當時就在新北市成棒隊服務，也結下了兩人的緣份。王柏融在前年丘昌榮擔任中信兄弟首席教練時，更會把自己在日職火腿的打擊狀況跟他分享，更視對方為良師益友。

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由於王柏融最近成為台鋼雄鷹和樂天桃猿世紀交易的主角，丘總今天也談到這位小老弟，表示現在偶爾還是會跟他聯繫，「他現在都在二軍，偶爾還是會聊一下，只是我現在比較沒有那麼多時間，不像2021年剛好碰上疫情，且當時我沒有在當總教練。」

對於外界質疑「大王」在日職表現不佳，甚至已失去信心，丘總認為並不用去擔心他的心態，表示：「我覺得他在心態上都滿正面，不用去擔心，球員還是需要出賽機會，有出賽才能找回手感和信心。」至於他是否仍有昔日身手，丘總則說：「我覺得他還是有那個能力，不然經典賽餅總也不會選他。」

丘昌榮。（資料照，記者陳志曲攝）

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