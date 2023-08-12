中職Live》大物新秀林詔恩一軍初登板！ 悍將 5：2 獅

第五局（悍將 5：2 獅）

5上，王勝偉中外野飛球，王正棠中外野飛球，范國宸二壘安打。（比賽因雨暫停中）

第四局（悍將 5：2 獅）

4上，統一更換投手林詔恩，周佳樂右外野飛球，戴培峰右外野飛球，葉子霆一壘安打，李宗賢三壘平飛球，三人出局。

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4下，黃勇傳遭三振，陳重羽游擊滾地球，林靖凱三壘平飛球，三人出局。

第三局（悍將 5：2 獅）

3上，戴培峰一壘安打，葉子霆犧牲觸擊，李宗賢一壘安打，一三壘有人，王勝偉一壘安打，帶有一分打點，一二壘有人，王正棠三壘安打，帶有兩分打點，范國宸高飛犧牲打，帶有一分打點，申皓瑋選到四壞球保送，林哲瑄左外野飛球，三人出局。

3下，蘇智傑選到四壞球保送，陳傑憲選到四壞球保送，陳鏞基一壘安打，攻佔滿壘，富邦更換投手陳冠勳，林益全雙殺打，帶有一分打點，潘傑楷二壘滾地球，三人出局。

第二局（悍將 1：1 獅）

2上，范國宸左外野飛球，申皓瑋陽春全壘打，林哲瑄遭三振，周佳樂右外野飛球，三人出局。

2下，陳重羽游擊滾地球，林靖凱游擊滾地球，邱智呈游擊滾地球，三人出局。

第一局（悍將 0：1 獅）

1上，李宗賢遭三振，王勝偉左外野飛球，王正棠三壘界外飛球，三人出局。

1下，邱智呈選到四壞球保送，蘇智傑選到四壞球保送，形成一二壘有人，陳傑憲一壘安打攻佔滿壘，陳鏞基中外野飛球，林益全四壞球保送，帶有一分打點，潘傑楷遭三振，黃勇傳游擊滾地球，三人出局。

富邦悍將王勝偉。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發打序

1 李宗賢 3B

2 王勝偉 SS

3 王正棠 DH

4 范國宸 1B

5 申皓瑋 LF

6 林哲瑄 CF

7 周佳樂 RF

8 戴培峰 C

9 葉子霆 2B

先發投手：伍茲

統一獅林益全。（記者陳志曲攝）

統一獅先發打序

1 邱智呈 RF

2 蘇智傑 LF

3 陳傑憲 CF

4 陳鏞基 1B

5 林益全 DH

6 潘傑楷 3B

7 黃勇傳 2B

8 陳重羽 C

9 林靖凱 SS

先發投手：潘威倫

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