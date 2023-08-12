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瓊斯盃》你沒看錯！美國大學隊狂勝67分把卡達打成小朋友

2023/08/12 17:01

瓊斯盃男子組美國與卡達之戰，美國Ofure UJADUGHELE（左）切入上籃得分。（記者廖振輝攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕美國今年由加州大學爾灣分校來台參加2023年瓊斯盃，今天首戰就大開殺戒，團隊爆砍15顆三分球，以105：38打趴卡達，快意收下本屆首勝，明日將遭遇阿拉伯聯合大公國國家隊。

加州大學爾灣分校屬NCAA一級球隊，校史也有不少球員打入NBA，如今第一場瓊斯盃就展現爭冠氣勢，上半場打完就48：19領先卡達，進入第三節更是快7分鐘讓卡達一籌莫展，最終以67分之差完成一場大屠殺。

加州大學爾灣分校此仗表現最佳是亨利（Andre Henry）進帳19分，克洛克爾（Pierre Crockrell II）4分、11助攻，索恩納（Dylan Thoerner）砍進18分，團隊砍15顆三分球，命中率更高達62.5％，二分球命中率也有64.3％，罰球命中率60％是全隊表現最差的。

卡達本屆以國家隊名義前來參加瓊斯盃，不過陣容普遍年輕，年紀最大為26歲，甚至還有年僅16歲的納多（Mohamed Nado），首役根本找不到跟對手抗衡的方法，徹底受到震撼教育，明天將對戰伊朗。

瓊斯盃男子組美國與卡達之戰，美國Ofure UJADUGHELE（中）挺腰過人傳球。（記者廖振輝攝）

美國亨利帶球切入。（記者廖振輝攝）

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