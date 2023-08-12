中職》潘威倫首局催出146 呼應林益全賽前所講「球速沒有降很多」

潘威倫。（資料照）

〔記者倪婉君／台南報導〕中職最多勝投手潘威倫今天本季一軍初登板，首局不但投出三上三下，還飆出146公里球速，也證明「神全」林益全賽前所言不假；這是林益全轉披獅隊戰袍後首次和潘威倫並肩作戰，表示：「他現在是用經驗在玩球，其實沒有到球速降很多，只是現在變得更聰明、會去玩對手。」

今天是潘威倫本季首度在一軍登板，不少球迷都穿著18號球衣現身捧場，而身為「新隊友」的林益全也很期待，「希望今天先幫他搶下149!」潘威倫生涯已累積148場勝投，今天若能奪勝，距離150勝里程碑就只差一步。

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「還滿特別的，跟嘟嘟賢拜除了以前國家隊當過隊友，沒有這樣的經驗」，林益全賽前細數之前在12強、經典賽，還有更早以前的洲際盃、世界盃都當過隊友，但加入職棒後，他是第一次在一軍跟「嘟嘟」並肩作戰。

林益全過去對潘威倫171打數敲出49支安打（含5轟），對戰打擊率2成87不及自己生涯累計逾3成表現，他說，「我剛進職棒時，是嘟嘟賢拜最顛峰的時候，整個速度、品質，控球啊，都是一流，現在他的球速沒有過往那麼快，但他的控球還是依然那麼精準。」林益全也強調，今年在二軍時就看過潘威倫會適情況把2、3顆球全力丟出來，認為他其實球速沒有降很多，或許只是一、二軍的投法不同。

林益全。（記者陳志曲攝）

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