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瓊斯盃》賀博開場就秀爆扣 雙親、外婆圓了在台灣看「賀家兄弟」打球的夢

2023/08/12 17:36

賀媽媽跟賀家兄弟外婆到場觀賽。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕外婆一直想看賀家兄弟在台灣打球，如今她也美夢成真，看到賀丹、賀博這次代表台灣白隊出戰瓊斯盃，還穿上特製「賀家兄弟」球衣現身。

台美混血兄弟檔賀丹、賀博，爸爸是非裔美國人、媽媽是台灣人，2人從小接觸各類運動，到了小學四年級專練籃球，靠著自身努力及家人培養，打出不錯成績，其中賀博被美國媒體評為四星高中生。

其實賀丹、賀博每年都會返台，但這次他們是代表台灣打瓊斯盃，雙親及外婆也都到和平籃球館力挺，且穿上特製的「賀家兄弟」球衣，見證2兄弟在場上的表現，而外婆更是開心不已，因為她一直想看賀家兄弟在台灣打球。

賀家兄弟今天都被排上先發5人出戰日本，在介紹出場時也獲得球迷的熱情歡呼，且賀博開賽沒多久就用拿手的爆扣戲碼開場，讓賀媽媽也在場邊激動地站起來，高舉雙手歡呼，而外婆在一旁更是看得目不轉睛。

台灣白賀博（右）飛身單手灌籃。（記者廖振輝攝）

台灣白賀博（右）飛身單手灌籃。（記者廖振輝攝）

球迷為賀家兄弟加油。（記者廖振輝攝）

台灣白賀丹、賀博兄弟的媽媽與外婆到場加油。（記者廖振輝攝）

賀媽媽跟賀家兄弟外婆到場觀賽。（記者吳孟儒攝）

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