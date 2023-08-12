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籃球》看林彥廷闖CBA有很多想像 宋昕澔飆22分率政大退美國晉決賽

2023/08/12 17:56

宋昕澔飆22分。（政大雄鷹提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕上季在UBA拿下三連霸的政大男籃，今天在日本舉行的WUBS世界大學籃球系列賽4強賽，靠著宋昕澔轟進4顆三分球，拿22分，莫巴耶20分、10籃板，率隊以79：75逆轉NCAA一級的美國瑞德福大學，挺進明天的冠軍賽。

WUBS世界大學籃球系列賽共有8支球隊參戰，包含政大、日本東海大學和白鷗大學、澳洲雪梨大學、南韓高麗大學、菲律賓雅典耀大學、美國瑞德福大學、印尼佩巴納斯學院。

政大昨首戰以81：73擊敗日本東海大學，今天對上瑞德福大學打得不輕鬆，半場打完還以35：39落後，但第三節打出22：17攻勢逆轉，並在決勝節拉鋸時穩住領先，以4分差險勝。

政大總教練陳子威認為，眾將的表現很棒，在賽前心態與身體準備很充分，努力執行戰術跟高水準球員競爭，證明政大真的可以挑戰世界的強度。

奪勝的頭號功臣宋昕澔表示，很感謝團隊給機會，勇於挑戰，他也會鞭策自己持續進步，「彥廷學長挑戰CBA給我很大想像，要更加努力，關鍵時刻就是要跳出來扛住，更全能地幫助球隊。」

拿下9分、6助攻、6籃板的游艾喆表示，這是團隊的努力與成果，很開心代表政大跟世界競爭。

莫巴耶拿20分、10籃板。（政大雄鷹提供）

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