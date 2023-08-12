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瓊斯盃》台美混血賀丹、賀博聯手轟25分 台灣白屠殺日本搶首勝

2023/08/12 19:15

賀丹（右）、賀博（左）兄弟檔。（記者廖振輝攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台美混血「賀家兄弟」賀丹、賀博今天首度登場就同場先發，賀博開賽就用飛身爆扣向球迷自我介紹，場邊歡呼聲四起，他攻下12分，賀丹有13分，加上林信寬猛轟20分，帶領台灣白隊以85：59屠殺日本，在2023年瓊斯盃男子組賽事搶下開門紅。

台灣白隊集結國內潛力好手，希望透過瓊斯盃汲取國際賽經驗，其中20歲的賀丹和17歲的賀博為本屆陣容最大亮點，兩人的雙親及外婆都坐在場邊觀賽，還穿上特製「賀氏兄弟」球衣，而這也是賀家兄弟的外婆首次在現場看2兄弟打球，直呼是美夢成真。

被美國媒體評為四星高中生的賀博，今天開賽就展現出色彈跳力，大秀精彩爆扣，第二節終了前也再用灌籃收尾，讓場邊的驚呼聲不絕於耳，而賀媽媽坐在場邊更不時激動地站起來歡呼。

白隊首節攻勢不斷，除了有賀家兄弟的出色表現，還有林信寬在外線開火，首節就打出29：9的猛爆攻勢，半場以54：29領先，下半場也繼續狂轟猛炸，尤其最後一節又帶出一波20：10的狂潮，終場以85：59奪勝。

賀丹11投6中，攻下13分、5助攻，賀博的命中率欠佳，13投4中，拿12分，另外帶7籃板、3抄截。至於T1聯盟台啤雲豹狀元郎林信寬12投7中，包含5顆三分球，拿20分，SBL裕隆外籍生有15分、8籃板。

日本以大學生為主體，根本大拿10分為全隊最佳。

台灣白賀丹（右）與日本隊爭搶籃板球。（記者廖振輝攝）

台灣白賀博單手灌籃得分。（記者廖振輝攝）

台灣林信寬（左）外線手感不俗。（記者廖振輝攝）

台灣白斑霸雙手灌籃得分。（記者廖振輝攝）

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