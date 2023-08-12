中職》雨神威力大！4場先發都因雨延期 伍茲投2局退場後又下雨了

統一富邦之戰比賽因雨暫停。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕自嘲「雨男」（Rainman）的富邦悍將洋投伍茲，在4場預定先發都因雨延期後，今天終於順利踏上台南球場投手丘，但他在3局留下無人出局滿壘的爛攤子退場後，5局上比賽又因大雨中斷，也讓在場人士直呼：「雨神威力真大」。

在今天比賽之前，伍茲只在8月2日先發5局失7分吞敗，留下一場中職出賽紀錄，但事實上，伍茲在那場初登板之前，就已遇上兩度因雨延期，然後前天和昨天排定先發都接連因雨泡湯，創下4度先發因雨泡湯的「另類紀錄」。

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伍茲今天雖然順利登板，但控球相當恐怖，不但一開局就連投保送、單局3保送，3局下又連投兩次保送再被敲安打形成滿壘，帳面上用63球投2局失2分。但大雨並未放過伍茲，5局上富邦進攻時比賽就因為雨勢過大而中斷。

值得一提的是，譯名為「瑞恩」的富邦新洋投昨在二軍先發5局只失1分，總教練丘昌榮予以好評，但目前尚未決定在31日洋將大限前要留下哪4名洋投，只有富藍戈在保障名額中。不過依伍茲這兩場的先發表現，可能遭到註銷的機會不小，瑞恩則有機會在下週升一軍先發。

富邦悍將先發投手伍茲投不滿三局，亂流退場。（記者陳志曲攝）

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