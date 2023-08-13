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瓊斯盃台灣藍大戰日本、兄弟「開箱」艾士特 今日賽事預告與轉播

2023/08/13 06:52

中華藍。（記者廖振輝攝）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有三場賽事轉播，首先是天使與太空人的美西內戰，前一場遭血洗的天使，今日勢必要討回顏面，推出安德森（Tyler Anderson）掛帥，強碰J.P.法蘭斯（J.P. France）；第二場比賽為洛磯與道奇的國西內戰，洛磯派上藍伯特（Peter Lambert），要與道奇強投岡索林（Tony Gonsolin）一較高下，究竟誰能笑到最後，千萬不要錯過轉播！

而第三場壓軸賽事轉播，將上演美聯東部龍頭金鶯，決戰近10戰豪取9勝的水手，金鶯由左投厄文（Cole Irvin）先發，8連勝的水手則由王牌柯比（George Kirby）應戰，究竟這場強強對決，誰能拿下勝利，喜愛大聯盟的球迷記得收看囉！

中職部分，今日同樣有兩場賽事進行，連兩天鏖戰12局的味全與兄弟，今天再度碰頭，味全林子昱，要強碰兄弟新洋投艾士特；另一地於台南開打的樂天統一之戰，樂天王牌道博格，將與土投古林睿煬同場競技，球迷朋友一定要收看轉播！

此外，瓊斯盃男子組進入到第二天賽事，台灣白將對上菲律賓，台灣藍則強碰日本，昨日皆贏球的台灣藍白，今日是否能延續氣勢，再創佳績，球迷務必要準時收看電視轉播，一同為國手們加油！

MLB

07:00 天使@太空人 緯來體育、愛爾達體育1台、華視

09:00 洛磯@道奇 ELEVEN1

09:30 金鶯@水手 愛爾達體育2台

中職

17:05 味全龍@中信兄弟 緯來體育

17:05 樂天桃猿@統一獅 MOMOTV、愛爾達體育2台

日職

17:00 歐力士@樂天 ELEVEN 2

瓊斯盃

13:00 卡達@伊朗

15:00 阿聯@美國

17:00 菲律賓@台灣白

19:30 日本@台灣藍

轉播:緯來體育

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