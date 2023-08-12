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瓊斯盃》阿巴西、阿提諾狂轟45分 台灣藍打敗菲律賓職業隊開紅盤

2023/08/12 21:43

阿巴西（右）、阿提諾狂轟45分。（記者廖振輝攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕小老弟台灣白隊首戰對日本大學明星隊快意開出紅盤，身為國家一軍的台灣藍隊今天壓軸登場，沒在地主球迷面前漏氣，「黑豹」阿巴西、阿提諾、林庭謙合力進帳61分，終場以98：79輕取Rain or Shine Elasto Painters。

藍隊由旅外劉錚、林庭謙領軍，搭配「新台灣人」阿提諾、「黑豹」阿巴西，唯一美中不足是「台灣隊長」陳盈駿因日前開刀，無緣打瓊斯盃，林庭謙就必須兼打控衛，團隊也想藉由瓊斯盃備戰9月重頭戲杭州亞運。

今年取得本土球員資格的阿巴西首節就火力全開，不僅秀扣籃美技，單節10投6中包括2顆三分球，進帳15分，率隊首節打完取得40：23大幅領先。進入第二節，首節也有12分入袋的阿提諾，在第二節也是持續率隊保住優勢，並在半場打完領先多達20分。

易籃後，藍隊乘勝追擊又以單節25：12暴打對手，在第四節也開始由其他球員輪番上陣，快意收下第一勝。阿巴西22分進帳、阿提諾斬獲23分、林庭謙16分入袋，李德威則是2分、11籃板及7助攻。

林庭謙。（記者廖振輝攝）

阿巴西。（記者廖振輝攝）

阿提諾（右）。（記者廖振輝攝）

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