中職》潘威倫先發3局無緣149勝 吞下生涯第103敗也是紀錄

統一獅先發投手潘威倫主投三局，失五分退場。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕41歲的統一獅潘威倫今天相隔315天再度在一軍先發、挑戰生涯第149勝，結果他先發3局失5分吞敗，雖寫下隊史最年長先發投手紀錄，卻也以103敗刷新個人保持的中職最多敗紀錄。

今年進入生涯第21年，潘威倫直到今天才等到一軍初登板，創下個人生涯單季最晚在一軍出賽紀錄，進行生涯336場先發，也希望能朝150勝里程碑更近一步。

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41歲又106天的潘威倫在1局踏上投手丘，就改寫郭源治締造的40歲346天的隊史最年長出賽先發投手紀錄，且他不但三振富邦悍將首名打者李宗賢，並以14球就取得三上三下。

獅隊在1局下就攻佔滿壘，可惜只靠林益全選到保送得到1分，而潘威倫在2局上就遭悍將申皓瑋砲轟，比分也被追成1：1。

只是潘威倫在3局上遭遇亂流，單局被敲4支安打失4分，且用球數已達51球，也讓賽前就決定啟動「雙先發」的獅隊，4局上就換上19歲新秀左投林詔恩。

值得一提的是，獅隊在3局下又攻佔無人出局滿壘，但富邦果斷將先發投手伍茲換下由陳冠勳救火。結果他只用2球，先讓林益全擊出雙殺打，再讓潘傑楷擊出滾地球出局，不但漂亮化解危機，也只讓獅隊得1分，富邦以5：2領先。陳冠勳關鍵的「2球解危」，且累計投2局無失分，拿下單場MVP。

比賽在進行到5局上兩出局時，在晚點6點42分決定因雨暫停比賽，一直到8點09分恢復比賽。獅隊雖在5局下靠林益全適時安打得1分，但他在7局下滿壘局面又擊出雙殺打，獅隊終場仍以3：7不敵富邦、中止3連勝。

陳冠勳拿下單場MVP。（記者陳志曲攝）

林詔恩一軍初登板。（記者陳志曲攝）

富邦悍將申皓瑋敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）

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