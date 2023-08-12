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桌球》TOTAL SWISS盃長青錦標賽 前奧運國手崔秀里雙打封后

2023/08/12 22:06

前國手崔秀里（左起）與陳秋丹贏得80歲組雙打冠軍。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕2023年第5屆TOTAL SWISS盃長青桌球錦標賽在台北商業大學開打，吸引592名老將共襄盛舉，2000年雪梨奧運國手崔秀里搭配1998年曼谷亞運銅牌陳秋丹，一路過關斬將，最終擊敗志在衛冕的前國手藍雪菁／萬庭瑋，首度「80歲組雙打賽」封后。

崔秀里曾代表台灣參加1994年廣島亞運、1998年曼谷亞運和雪梨奧運，38歲結婚後，一度因為高齡流產，導致身體狀況欠佳，她感謝八馬國際協助抽血檢驗，調配營養品當做月子補充營養， 重拾健康後拿起球拍投入長青桌球，「之前拿過團體賽的冠軍，拿到個人組冠軍還是第一次。是陳秋丹叫我來打的，她很早就參與，40歲時就拿過冠軍。」同樣打過曼谷亞運、雪梨奧運的前國手張雁書，和前亞洲盃國手楊順祥攜手角逐「90歲組雙打賽」，遭到王清／諶伯維逆轉屈居亞軍。曾在TOTAL SWISS盃締造三連霸的「葉師傅」葉旗山，「100歲組雙打賽」也以一球之差飲恨，落居第3名，只能在明天團體戰繼續挑戰。

本屆賽會最高齡的「130歲組雙打賽」，則由楊明士和陳士群奪冠。65歲的楊明士，球齡有55年，曾多次參與台灣區運會，卻無緣當選國手，「很可惜，我唸高中表現最好的時候，正好台灣退出聯合國。」至於70歲的陳士群，桌球也打57年，但苦無明師指點，只能自己土法鍊鋼，直到40多歲才開始參加比賽，兩人年逾半百相識合拍，如今贏得不少冠軍，也算彌補年輕時小小遺憾。

崔秀里奪得80歲組雙打冠軍。（大會提供）

楊明士（左起）與陳士群聯手奪冠，由八馬國際董事長王文欽（中）頒獎。（大會提供）

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