WTT挑戰賽》先盛後衰不敵南韓一哥 莊智淵無緣晉級4強

莊智淵。（資料照，取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「桌球教父」莊智淵今晚在WTT里約熱內盧挑戰賽男單8強戰先盛後衰，以1:3不敵世界排名第8的南韓一哥張禹珍，繼拉哥斯、札格瑞布挑戰賽之後，今年第三度止於8強。

世界排名26的莊智淵生涯和張禹珍交手4次，只在2021年亞錦賽男子團體決賽以0:3落敗，其他3次包括2015年的卡達、科威特公開賽和2021年亞錦賽男單4強賽都高奏凱歌。

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但張禹珍今年狀況頗佳，杜哈挑戰賽及曼谷球星挑戰賽兩度闖進男單決賽，世界排名也創下生涯新高。

時隔2年再度交手，首局莊智淵在10:8聽牌下，雖然被張禹珍側身正手爆拉化解1個局點，但隨後張禹珍接發球失誤，小莊11:9先馳得點。

第2局，莊智淵在開局0:4落後下一路追趕，以9:8反超，不料被張禹珍連續起板攻擊得手，連丟3分以9:11失守。

關鍵第3局，莊智淵在3:7落後時打出一波4:1反擊，追到7:8，但張禹珍在暫停過後及時止血，連拿兩分率先聽牌，小莊雖救回1個局點，但隨後正手挑球出界，8:11再掉1局。

莊智淵在第4局接發球連續失誤，開局就陷入0:5的不利局面，最後追趕無力以4:11敗北。

女單方面，世界排名39的陳思羽生涯和世界排名13的史佐克絲交手6次，以1勝5負居下風，包括今年盧比安納和上週的利馬挑戰賽都栽在史佐克絲手上，唯一勝績是去年團體世錦賽以3:2險勝。

今晚在8強戰再度過招，陳思羽還是無法破解史佐克絲的發球套路，以8:11、9:11、5:11吞下對戰3連敗，無緣晉級4強。

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